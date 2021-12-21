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США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу: подробиці від посла "У якому це буде форматі – питання до наших партнерів"

Сполучені Штати Америки зацікавлені бути серед учасників переговорних процесів щодо Донбасу. Про це сказала в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" посол України у США Оксана Маркарова.

"Ми чітко почули, і я думаю, що розмова між Байденом і Путіним підтверджує залучення США до питання вирішення війни та відновлення миру в Україні. У якому це буде форматі – питання до наших партнерів. Президент Володимир Зеленський постійно каже, що ми вітаємо активну залученість США у будь-якому форматі", - сказала вона.

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Також, за її словами, адміністрація американського президента Джо Байдена готує відповіді Кремлю на вимоги не включати Україну в НАТО.

"Ми всі дуже чітко почули позицію, яку повторили США та НАТО, що жодні питання щодо України не вирішуватимуть без України. Наша позиція незмінна: не може бути миру та спокою в Європі без миру та спокою в Україні. Ми є ключем до такого рішення", - заявила посол.

Крім того, триває переговорний процес між самою Україною та США:

"Україна зараз постійно консультується з США щодо всіх наших ініціатив для миру на пропозицію Володимира Зеленського, а також з двосторонніх питань. Ми постійно чуємо запевнення про відданість США нашій територіальній цілісності, ми бачимо конкретну допомогу”.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 грудня, пресслужба МЗС РФ заявила, що США були передані проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо заходів із забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, які, зокрема, передбачають заборону на включення до складу Альянсу країн колишнього СРСР.

"У ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", – йдеться у повідомленні.

Раніше ексміністр закордонних справ Костянтин Грищенко в ефірі телеканалу "Україна 24" оцінив ймовірність приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу.

"Це можливість. Все залежить від того, наскільки буде підтверджена готовність Росії погодитися на підключення США, і від того, кого після цього американці призначать своїм представником. І від цього залежить, наскільки це буде ефективно. Але в цілому вперше прозвучала така заява (про можливість підключення США — ред.), і я думаю, це позитив", — сказав він.