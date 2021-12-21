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Непризначення глави САП вдарить по підтримці Заходу - Фурса "Для нас зараз підтримка Заходу дуже важлива"

Президент України Володимир Зеленський ще 4 місяці тому пообіцяв президенту США Джо Байдену, що негайно буде призначено нового голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Вчорашнє рішення ОАСК, яке посилалося на вигадану навіть норму закону, - вони нашвидкуруч намагалися зірвати цей конкурс. Коли один із двох фіналістів також намагається зірвати конкурс, це дуже симптоматично, бо є група, яка представляє прокурорів, - це група незалежних експертів, які представляють західний світ, які намагаються завершити конкурс. А є група, що представляє умовно Офіс президента. І вони всю дорогу намагаються зірвати цей конкурс", - сказав він.

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"Це дійсно удар під дих нашій підтримці з боку Заходу, бо це ключове, що й прописано в меморандумі з МВФ, є обіцянкою українського президента американському. І коли такі обіцянки так відверто порушуються, то це знову ставить під питання: чи може Захід нас після такого підтримувати. А для нас зараз підтримка Заходу є дуже важливою. Тому, на жаль, те, що зараз роблять люди, які представляють чи то парламент, чи то Офіс президента, чи то особисто пана Татарова, вони підривають нашу спроможність опиратися Путіну. Тому що це найбільш критичне питання у взаємовідносинах України із Заходом", - розповів Фурса.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд м. Києва заявив, що скасував порядок проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це рішення йдеться на сайті суду. Проте рішення ОАСК не набуде чинності без рішення апеляційної інстанції, заявили в Центрі протидії корупції.

Як зазначається, ОАСК завершив розгляд справи про законність порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП й дійшов висновку, що конкурсна комісія, яка його прийняла, була позбавлена повноважень робити це.

"При цьому законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися б", – йдеться у повідомленні.

Суд констатував наявність прогалини у законодавстві щодо особи, уповноваженої визначати порядок проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП. У зв`язку з цим ОАСК "дійшов висновку про відсутність відповідного повноваження у конкурсної комісії та протиправності прийняття нею порядку роботи".