16:06, Сьогодні

У "Слузі народу" заговорили про зміну системи виборів — названо причину Політолог розповів, чому у парламенті хочуть повернутися до змішаної виборчої системи

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що багато нардепів хочуть повернутися до змішаної виборчої системи. Про що це говорить, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політичний експерт Андрій Юсов.

"Щоразу поточна влада намагається побудувати виборче законодавство під себе, так, як зручніше, враховуючи рейтинги, що падають. Всі розповіді — це спроба пояснити своє бажання утриматися при владі. Насправді за існуючий виборчий кодекс вболівав сам президент Зеленський, і це була вимога Зеленського перейти на пропорційну систему", — сказав він.

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Експерт пояснив, що не так із поверненням на стару систему.

"Цей виборчий кодекс — не просто документ, це результат багаторічної роботи українських парламентарів, експертів, активістів, наших міжнародних партнерів. Це той кодекс, який мав би убити чи хоча б зменшити виборчу корупцію, зокрема, на місцях, та сприяти розвитку партій європейського зразка. Бо при мажоритарній системі, де є "гречкосійство", силовий сегмент, "міцні господарники", які бігають з партії в партію, нормальні партійні структури будувати дуже важко. Але, як ми бачимо із заяви Арахамії, їм уже й не потрібно", — сказав він.

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Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що повернення до мажоритарно-пропорційної системи виборів до Верховної Ради підтримають понад 300 нардепів. За його словами, у парламенті з кожним днем активізується ініціатива повернення до змішаної виборчої системи, яка включає голосування за партійними списками та голосування за конкретного кандидата.

Також Арахамія зазначив, що поки що це лише приватні розмови, а не законодавча ініціатива, однак мажоритарники від "Слуги народу" і багато інших цього хочуть.