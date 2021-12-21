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Вторгнення в Україну: аналітик пояснила, чому це можливо Російський аналітик та журналіст розповіла, від чого залежить розвиток ситуації

Кількість російських військ біля українського кордону збільшуватиметься доти, поки між собою не домовляться президенти США та РФ. Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політичний аналітик Ольга Курносова.

"На мою думку, кількість військ збільшуватиметься доти, поки президенти Росії та США не домовляться між собою. Сподіваюся, їм все-таки вдасться про щось домовиться і ситуація дійде, як то кажуть, до якоїсь розрядки. Хочеться сподіватися, що вони (Джо Байден та Володимир Путін, - ред.) знайдуть якусь тему, на яку їм вдасться домовитися. Найкраще, щоб вони домовилися щодо роззброєння та деескалації конфлікту", - сказала вона.

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Курносова також розповіла, чому глава Кремля Володимир Путін хоче будь-що завадити Україні стати членом НАТО.

"Коли країни Балтії вступали до НАТО, президентом РФ був не Володимир Путін. Але він вважає, що Михайла Горбачова свого часу обдурили, пообіцявши не розширювати НАТО на Схід, а потім відразу розширили. Тому йому хочеться ці помилки виправити, що він і робить", - зазначила вона.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 грудня, пресслужба МЗС РФ заявила, що США були передані проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо заходів із забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, які, зокрема, передбачають заборону на включення до складу Альянсу країн колишнього СРСР.

"У ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", – йдеться у повідомленні.

Тим часом російський опозиціонер Дмитро Гудков в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чому сумнівається у повномасштабній війні між Росією та Україною.

"Я, звичайно, розумію всі побоювання і теж з тривогою спостерігаю за тим, що відбувається. Але якщо реально подивитися на ситуацію, ось декілька цифр: 52% росіян вважають Україну братньою державою, 32% ставляться до України нейтрально і лише 9% вважають Україну ворогом. І ось ці 9% - це переважно аудиторія 65+, яка дивиться наші зомбо-ящики, де ця істерія постійно транслюється.

Тому я просто впевнений, що росіяни жодної війни не підтримають, і для Путіна це очевидно. Він іде на шантаж, брязкає зброєю... Я можу як завгодно критикувати Путіна, але він не божевільний", - сказав він.