15:46, Сьогодні

Політолог вказав на важливий нюанс у звинуваченні Порошенка "Це так чи інакше політичне забарвлення конкретного юридичного процесу"

У ситуації з оголошенням підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку потрібно максимально дистанціюватися і від слів про переслідування опозиції, і від розповідей про справедливість. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" сказав політолог Ярослав Божко.

"Чому? Тому що це так чи інакше політичне забарвлення конкретного юридичного процесу. З юридичної точки зору будь-які суб'єкти господарювання восени 2014 року, коли проходила закупівля цього вугілля, не були де-факто за законом на окупованих територіях. Про те, що в нас ці території є окупованими, вперше в українському законодавстві з'явилося у 2015 році, а до того це була зона проведення режиму антитерористичної операції. І це були українські юридичні особи, підприємства, зареєстровані в Україні, та очевидно, що українська сторона не закупала там це вугілля через так звані "міністерства" так званих "республік", - сказав він.

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"Давайте спробуємо довести умисел саме української сторони, Порошенка, кого завгодно в тому, щоб таким чином передавати гроші бойовикам. Якщо ми говоримо про фінансування тероризму, то тут можна тягнути ланцюжок передання грошей, наприклад, до платників податків. Якщо ми настільки розтягуємо ланцюжок і не робимо її незалежною від умислу - передати гроші бойовикам, - то так кожен може бути причетним до фінансування чого завгодно. Важливий не стільки факт того, що певні гроші опинилися на рахунках в якихось осіб, а в тому, чи є мотив, умисел, угода", - розповів політолог.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше ексголова Мінсоцполітики Павло Розенко заявив, що оголошення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку у державній зраді є політичним замовленням.