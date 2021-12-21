Політологиня розповіла, що Порошенко робитиме за кордоном
Петро Порошенко створюватиме коаліцію із друзів
П'ятий президент України Петро Порошенко, якому оголосили про підозру, перебуває за кордоном. Що він там робитиме, розповіла у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політологиня Анна Білівітіна.
"Швидше за все, за кордоном Порошенко намагатиметься створити навколо себе коаліцію з друзів, політичну підтримку. Підозра — це ще не звинувачення, вона має бути доведена в суді. І поки що це такий політичний акт, і, враховуючи, що Порошенко — п'ятий президент України, це дуже гучна політична справа. Порошенко шукатиме інструменти політичного захисту", — сказала вона.
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Експертка також розповіла про ризики як для Порошенка, так і для Зеленського.
"До цього часу може зібратися РНБО, його засідання відбуваються непередбачувано і рішення ухвалюються також непередбачувані. Але ми знаємо, що якщо для Порошенка в цьому є деякі ризики, то і для президента Зеленського є деякі ризики. У нас уже були прецеденти позбавлення статусу президента — Януковича, який посадив Тимошенко, і суспільство було не так за Тимошенко, як проти політичних переслідувань.
"Європейська солідарність" скористається ситуацією для підвищення свого рейтингу, це мобілізує їхніх соратників. Оскільки рейтинги опозиції згодом зростають, оскільки є розчарування у політиці влади, і це підіграє опозиційній силі", — сказала вона.
Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.
Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.
Сам Порошенко зараз перебуває у Варшаві. У своєму відеозверненні він розповів, що планує повернутись в середині січня.