15:07, Сьогодні

Політологиня розповіла, що Порошенко робитиме за кордоном Петро Порошенко створюватиме коаліцію із друзів

П'ятий президент України Петро Порошенко, якому оголосили про підозру, перебуває за кордоном. Що він там робитиме, розповіла у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політологиня Анна Білівітіна.

"Швидше за все, за кордоном Порошенко намагатиметься створити навколо себе коаліцію з друзів, політичну підтримку. Підозра — це ще не звинувачення, вона має бути доведена в суді. І поки що це такий політичний акт, і, враховуючи, що Порошенко — п'ятий президент України, це дуже гучна політична справа. Порошенко шукатиме інструменти політичного захисту", — сказала вона.

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Експертка також розповіла про ризики як для Порошенка, так і для Зеленського.

"До цього часу може зібратися РНБО, його засідання відбуваються непередбачувано і рішення ухвалюються також непередбачувані. Але ми знаємо, що якщо для Порошенка в цьому є деякі ризики, то і для президента Зеленського є деякі ризики. У нас уже були прецеденти позбавлення статусу президента — Януковича, який посадив Тимошенко, і суспільство було не так за Тимошенко, як проти політичних переслідувань. "Європейська солідарність" скористається ситуацією для підвищення свого рейтингу, це мобілізує їхніх соратників. Оскільки рейтинги опозиції згодом зростають, оскільки є розчарування у політиці влади, і це підіграє опозиційній силі", — сказала вона.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Сам Порошенко зараз перебуває у Варшаві. У своєму відеозверненні він розповів, що планує повернутись в середині січня.