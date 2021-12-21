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Підозра Порошенку: ексзаступник генпрокурора сказав, чи є судова перспектива "Суспільство не знає матеріалів цього кримінального провадження"

У ситуації з врученням підозри у держзраді п'ятому президенту України Петру Порошенку говорити про судову перспективу немає підстав. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив ексзаступник генпрокурора Олексій Баганець.

"Щоб говорити, чи має це кримінальне провадження судову перспективу, на що всі люди завжди сподіваються... Звичайно, всі вважають так, що якщо людина повідомлена про підозру та її провина доведена, то такий обвинувальний акт потрібно направляти до суду, щоб він визначив - винна ця людина чи ні. На сьогодні ще йде стадія досудового розслідування, тому говорити про судову перспективу немає підстав. Нам до сьогодні не озвучили всі наявні докази винуватості Петра Порошенка...", - сказав він.

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"Головне, наскільки я зрозумів, - це те, що є аудіозаписи розмов, де згадується Петро Порошенко - він не бере участь у розмовах, а просто згадується. Тому чи буде достатньо цих доказів і винуватості для суду - я не знаю... Мені здається, що таких доказів ще недостатньо. Якщо ми повертаємося до головного доказу причетності і Віктора Медведчука, і Петра Порошенка до тих кримінальних правопорушень, які їм інкримінуються... то мова йде про ці аудіозаписи... Сказати про те, що вони однаково в цій ситуації є політично небезпечними для чинного президента - це теж питання. Все зводиться до одного: на сьогодні суспільство не знає конкретно матеріалів цього кримінального провадження та які там існують докази. І щодо Віктора Медведчука, і щодо Петра Порошенка", - розповів ексзаступник генпрокурора.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше ексголова Мінсоцполітики Павло Розенко заявив, що оголошення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку у державній зраді є політичним замовленням.