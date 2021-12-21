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Цирк та бутафорія: політолог розкритикував вручення підозри Порошенку Дмитро Васильєв пояснив, у чому допущено порушення

Вручення підозри у держзраді п'ятому президенту України Петру Порошенку прокоментував у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" політолог Дмитро Васильєв.

"Чесно кажучи, це дуже дрібна, нижче за плінтус позиція. Я так розумію, знаючи, що Порошенко виїхав за кордон, на що має право, бо є відпустка у народних депутатів, йому надсилають цю повістку. Це низько. Якщо є таке рішення, є підозра, треба вручати, коли людина є в країні, а не робити цей цирк", — сказав він.

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"Друге — президентові України (а статус президента у нас довічний) підозру має давати генеральний прокурор України. Якщо сьогодні генерального прокурора немає на місці і його заступник підписує документ, це вже говорить про те, що порушено процедуру, є якась бутафорія. Генеральний прокурор має підписувати президенту такі підозри. Це деномінація інституту президентства та інституту Генеральної прокуратури. Чесно кажучи, не розумію, чому це відбувається, але це деномінація України, і якщо це відбувається за спиною президента Зеленського, то це підстава його та всієї держави", — заявив він.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше ексголова Мінсоцполітики Павло Розенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що оголошення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку у державній зраді є політичним замовленням.