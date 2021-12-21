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Експерт пояснив ризики змін у виборах, про які заявляв Арахамія Політтехнолог розповів, чим небезпечна змішана виборча система

У поверненні до змішаної системи виборів, про ймовірність якого заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, є ризики. Про це у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" заявив політтехнолог Олег Постернак.

"Це можливо без істотних і складних змін. Йдеться про те, що змінюються відповідні норми виборчого кодексу, для цього потрібно 226 голосів. Верховна Рада має право вирішувати це питання. Але питання в тому, що у разі повернення до змішаної системи виборів є два суттєві ризики, які ми повинні прорахувати та продумати. Перше — тиск міжнародних структур. Йдеться і про Венеціанську комісію, і про ПАРЄ, і взагалі пропорційна система з відкритими списками була своєрідною візитівкою західних стандартів у виборчому праві. Хоча насправді ця система на місцевих виборах довела величезну кількість неправильних речей і не поборола політичну корупцію, а місцями її й стимулювала", — сказав він.

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Також, за словами експерта, така система дає більші можливості для порушень.

"Другий ризик — ми всі розуміємо, що таке мажоритарна система, якщо половина парламенту обиратиметься мажоритарно. Це підкуп виборців, адміністративний ресурс, можливості для швидкої корекції результатів голосування. Повернутися до змішаної системи можна, але для цього потрібно посилити відповідальність за підкуп і прибрати всі можливості, які зараз є в законодавстві, щодо уточнення протоколів, їх переписування після голосування", — сказав він.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що повернення до мажоритарно-пропорційної системи виборів до Верховної Ради підтримають понад 300 нардепів. За його словами, у парламенті з кожним днем ​​активізується ініціатива повернення до змішаної виборчої системи, яка включає голосування за партійними списками та голосування за конкретного кандидата.

Також Арахамія зазначив, що поки що це лише приватні розмови, а не законодавча ініціатива, однак мажоритарники від "Слуги народу" і багато інших цього хочуть.