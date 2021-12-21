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Закон про подвійне громадянство: експерт зазначив, чи бачить у ньому необхідність "Законодавство потрібно створювати на користь людям"

Законопроєкт президента України Володимира Зеленського про множинне громадянство є пропозицією, яка дивує своєю новизною. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" заявив політичний експерт Руслан Синельников.

"Це антиконституційне рішення й пропозиція, яка дивує своєю новизною, тому що спочатку потрібно дозволити це в Конституції, а після цього жоден законодавчий акт не може суперечити Конституції України", - сказав він.

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"Можемо припустити таку ситуацію, що людина - громадянин Канади й громадянин, наприклад, України. А якщо її оберуть одночасно і в парламент Канади, і в парламент України? А якщо її оберуть у місцеву раду округу Онтаріо і в Київську місцеву раду? Я не розумію мети. Як правило, законодавство потрібно створювати на користь людям. Якщо людям від цього якась суттєва користь і ми це помічаємо..." - розповів експерт.

Також він сказав, що не бачить у цьому законопроєкті потреби для України:

"У нас є законодавство про державну службу - на службі можуть бути лише громадяни України. Всі консультанти й іноземці можуть бути лише радниками, помічниками, якимись працівниками громадських комісій - не більше. Якщо вони хочуть стати громадянами України й жити тут постійно... то тоді можна про це говорити... Я не бачу в цьому потреби та ефективності для України".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 грудня анонсував внесення до Верховної Ради законопроєкту про множинне громадянство.

"Важлива складова нашої міжнародної політики - підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я подаю відповідний законопроєкт на розгляд парламенту", - сказав Зеленський.

За його словами, вперше "українці з усього світу відчуватимуть себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а українського громадянства".

Водночас правлячій команді потрібно вносити зміни до Конституції, якщо вони хочуть узаконити володіння декількома паспортами. А для цього потрібно не просто три голосування і 300 "за", а й провести всеукраїнський референдум.

Як пояснив голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, коли у 1996 році ухвалювали Основний закон, у його 4-й статті прописали, що в Україні існує єдине громадянство. Тоді деякі депутати пропонували поправками дозволити мати інші паспорти. Усі вони були відхилені - у цьому можна переконатись із порівняльних таблиць, каже експерт.

Вже потім, у 2001 році, ухвалили новий закон про громадянство, до якого додали уточнення: "єдине громадянство - це громадянство України, яке виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць".