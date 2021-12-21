11:30, Сьогодні

Це повернення до політичної корупції — нардепка про заяву Арахамії Аліна Загоруйко розповіла, як ставиться до мажоритарної системи виборів до парламенту

Чи може Верховна Рада повернутися до мажоритарної системи, про що заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, розповіла у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" нардепка Аліна Загоруйко.

"Мені як людині, яка стояла біля витоків виборчої реформи, сьогодні дуже шкода чути слова Давида Арахамії. Питання ж не в тому, яка система. Ідеальної виборчої системи не буває - чи то пропорційна, чи то мажоритарна система. Але застосування пропорційної системи, запроваджене новим виборчим кодексом — це той курс, який обирають для себе демократичні країни, це спільний європейський тренд. А якщо ми повернемося до мажоритарки — це однозначно буде великий крок назад, це повернення "гречкосійства", скупки голосів, сіток, це політична корупція. Це те, що навіть поруч не стояло зі словом демократія", — сказала вона.

Читайте також: Дострокові вибори парламенту: політтехнолог розповів про ситуацію

Нардепка згадала про недоліки цієї виборчої системи.

"З того, що я чую, — кажуть, що цю систему ми вже випробували на місцевих виборах і побачили низку недоліків. Перший недолік — це внутрішньопартійна конкуренція. Це справді відбувається, але це питання не виборчої системи, а політичної культури. Набирайте в списки людей компетентних, з високими моральними якостями, які генеруватимуть нові ідеї, а не займатимуться низькопробним чорним піаром", — сказала вона.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що повернення до мажоритарно-пропорційної системи виборів до Верховної Ради підтримають понад 300 нардепів. За його словами, у парламенті з кожним днем ​​активізується ініціатива повернення до змішаної виборчої системи, яка включає голосування за партійними списками та голосування за конкретного кандидата.

Також Арахамія зазначив, що поки це лише приватні розмови, а не законодавча ініціатива, однак мажоритарники від "Слуги народу" та багато інших цього хочуть.