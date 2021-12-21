Це повернення до політичної корупції — нардепка про заяву Арахамії

Аліна Загоруйко розповіла, як ставиться до мажоритарної системи виборів до парламенту

Це повернення до політичної корупції — нардепка про заяву Арахамії

Чи може Верховна Рада повернутися до мажоритарної системи, про що заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, розповіла у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" нардепка Аліна Загоруйко.

"Мені як людині, яка стояла біля витоків виборчої реформи, сьогодні дуже шкода чути слова Давида Арахамії. Питання ж не в тому, яка система. Ідеальної виборчої системи не буває - чи то пропорційна, чи то мажоритарна система. Але застосування пропорційної системи, запроваджене новим виборчим кодексом — це той курс, який обирають для себе демократичні країни, це спільний європейський тренд. А якщо ми повернемося до мажоритарки — це однозначно буде великий крок назад, це повернення "гречкосійства", скупки голосів, сіток, це політична корупція. Це те, що навіть поруч не стояло зі словом демократія", — сказала вона.

Читайте також: Дострокові вибори парламенту: політтехнолог розповів про ситуацію

Нардепка згадала про недоліки цієї виборчої системи.

"З того, що я чую, — кажуть, що цю систему ми вже випробували на місцевих виборах і побачили низку недоліків. Перший недолік — це внутрішньопартійна конкуренція. Це справді відбувається, але це питання не виборчої системи, а політичної культури. Набирайте в списки людей компетентних, з високими моральними якостями, які генеруватимуть нові ідеї, а не займатимуться низькопробним чорним піаром", — сказала вона.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що повернення до мажоритарно-пропорційної системи виборів до Верховної Ради підтримають понад 300 нардепів. За його словами, у парламенті з кожним днем ​​активізується ініціатива повернення до змішаної виборчої системи, яка включає голосування за партійними списками та голосування за конкретного кандидата.

Також Арахамія зазначив, що поки це лише приватні розмови, а не законодавча ініціатива, однак мажоритарники від "Слуги народу" та багато інших цього хочуть.

Джерело Україна 24 Теги Верховна Рада вибори