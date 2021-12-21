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Луценко розповів, чому із в'язниці телефонував Зеленському "Із Зеленським я зустрічався як міністр внутрішніх справ"

Україна відрізнялася від Росії тим, що можна сміятися не лише над "американським імперіалізмом" - як у Росії, - а над своїми "вождями". Про це в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" сказав колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Із Зеленським я зустрічався як міністр внутрішніх справ - він мене запросив на один із перших своїх концертів у палаці "Україна". На той момент всім було відомо, що я люблю жарти - політичні в першу чергу... І він мене запросив туди, можливо, як певний такий захист від політичних можливих реакцій". - сказав він.

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"Я вважав ті концерти на той момент - це 2005-2006 рр. - дуже корисними. Україна відрізнялася від Росії тим, що можна сміятися не лише над "американським імперіалізмом" - як у Росії, - а над своїми "вождями". І я вважав це цивілізаційним проривом. Те, що потім жарти ставали все нижче і нижче, та все глибше "пахли плінтусним душком" - це правда. Я, скажімо так, "охолодив" відносини з паном Зеленським, зателефонувавши йому з в'язниці, коли це стало можливим, бо в СІЗО не можна телефонувати, а там уже можна", - розповів він.

Також Луценко заявив, що жарти щодо нього були достатньо позитивними:

"А коли я до нього додзвонився, то висловив своє обурення над жартами над Тимошенко. Це було не на "95 кварталі" - я ще пам'ятаю, що це "божевілля" мало назву "Сказочная Русь". Це нижче плінтуса. Можна по-різному відноситися до Тимошенко. Але коли жінка сидить у тюрмі... Ти не маєш права жартувати над нею таким способом, знаючи, що вона не може відповісти. Він сказав: "Юрію Віталійовичу, це просто бізнес". У цьому в нас і є різниця".

Нагадаємо, у статті від 19 грудня американського видання Financial Times зазначається, що президент України Володимир Зеленський прагне припинити критику влади на телеканалах бізнесмена Ріната Ахметова.

"Зеленський хоче покласти край масовій критиці... яку транслюють канали Ахметова, – пише видання з посиланням на українського політолога Володимира Фесенка. – Ахметов хоче, щоб президент відкликав чи пом'якшив закон про олігархів".

Financial Times також наголошує, що рейтинги довіри Володимира Зеленського серед виборців різко впали.