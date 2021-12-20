23:48, Вчора

Гучна стаття Financial Times: висновки для Зеленського невтішні "Президент не може підтанцьовувати під чиюсь сопілку"

Президент України Володимир Зеленський не повинен боятися, шукати ворогів, бути заручником влади, власного політичного рейтингу. Про це сказав в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, прокоментувавши статтю американського видання Financial Times.

"Він же начебто оголосив похід проти олігархів. Фактично це вилилося в його особистий похід конкретно проти Ріната Ахметова. А що пишуть західні аналітики? Пишуть про те, що Ігор Коломойський руками Володимира Зеленського бореться проти Ріната Ахметова. Президент же не може бути заручником цього. Якщо країні дійсно потрібно запровадити рівні правила гри для всіх, то це ж робиться не через якісь фіктивні закони", - сказав він.

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За його словами, в статті все написано, що треба робити:

"Для цього потрібен бути чесний і справедливий суд - це судова реформа. З нею зволікають. Повинен бути антикорупційний прокурор і вся мережа антикорупційних органів. Тому звідки основна проблема? Влада, яка бере гроші. Корупція, яка відповідним чином створює олігархію. Незалежні антимонопольні органи. Потрібно їм дати додаткові повноваження. Відкрита, чесна, прозора податкова і фінансова система. Тобто для цього зовсім інші рецепти".

Крім цього, Арсеній Яценюк заявив, що президент не може підтанцьовувати під чиюсь сопілку:

"Тому Володимир Зеленський повинен усвідомити, що його боротьба не може зробити заручниками всю країну. Країні потрібні ефективні рішення та управління. Він не може підтанцьовувати під чиюсь сопілку".

Нагадаємо, у статті від 19 грудня американського видання Financial Times зазначається, що президент України Володимир Зеленський прагне припинити критику влади на телеканалах бізнесмена Ріната Ахметова.

"Зеленський хоче покласти край масовій критиці... яку транслюють канали Ахметова, – пише видання з посиланням на українського політолога Володимира Фесенка. – Ахметов хоче, щоб президент відкликав чи пом'якшив закон про олігархів".

Financial Times також наголошує, що рейтинги довіри Володимира Зеленського серед виборців різко впали.