23:45, Вчора

Україна є найбільшою травмою Путіна – експрем’єр про загрози для України "Путін не змінився, він просто прораховується завжди по Україні"

Вірогідність повномасштабного вторгнення Росії в Україну надзвичайно висока, але усі партнери України зробили правильні висновки із 2014 року. Про це заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"США зробили висновки із того, що сталося у 2014 році. І те, що розвідка США однозначно вказала на масове скупчення російських військ і на вірогідність інтервенції Володимира Путіна проти України - американський президент консолідував увесь світ. Він піждняв це питання до такого рівня, що Путіну стало зрозуміло, що ціна за інтервенцію занадто висока", - сказав він.

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За словами Яценюка, після 2014 року західний світ зрозумів усю серйозність ситуації і те, що Україна може не вистояти без допомоги партнерів,

"На жаль, за нас крім нас самих ніхто воювати не буде. Але без американсько-європейської воєнної допомоги нам буде дуже важко вистояти. І тому вони не просто на словах, а на ділі демонструють, починаючи з постачання летальної і нелетальної зброї, закінчуючи жорсткими дипломатичними заявиами, що Росія буде платити надзвичайно високу ціну".

Політик зазначив, що Україні варто й надалі остерігатися ймовірного нападу Росії, адже Путін не змінився і досі сподівається реалізувати свої імперські плани.

"Путін не змінився, він просто прораховується завжди по Україні. У 2014 році він був переконаний, що Янукович став президентом України. ВІн був переконаний, що Україна вже у нього в руках, що російські війська будуть зустрічати з прапорцями і квітами. Їх зустріли, але з багнетами й кулями. Зараз, я сподіваюся, що він знову прорахується.

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Але основне - щоби ми самі не прорахувалися і тут важливо знати позицію Володимира Зеленського. Важливо зрозуміти, що він взагалі збирається робити, як він ставиться до цієї ситуації? Артикулюють план дій американці, європейці. Зеленський ніби щось говорить та чи дійсно ми готові захищати країну так, як ми це робили у 2014 році і робимо зараз?".

Яценюк переконаний, що Володимир Путін у своїх імперських амбіціях може дійти настільки далеко, наскільки йому дозволять.

"Для нього Україна - найбільша травма життя. Для нього особистою травмою є розпад Радянського Союзу і він про це завив у 2007 році і зараз знову повторив. І він прекрасно розуміє, що відновити Радянський Союз без України - неможливо. Плани Володимира Путіна були, є і будуть незмінні. Він дійде настільки далеко, наскільки йому дозволять це зробити. Я розумію його хижацький менталітет, але хижак боїться ще сильнішого хижака. Якщо Захід буде разом з нами, він не дасть Путіну йти далі".

Раніше російський політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Володимир Путін хоче загарбати Україну без війни.

"Він не хоче опинитися в ситуації, коли йому відмовлять і йому доведеться від'їхати назад з цією історією. Це ж втрата репутації. Тому він тиснутиме політично, а тут усі засоби гарні. А хочеться йому, зрештою - скасувати суверенітет України. Про це завжди йшлося, але минулого тижня заявилося офіційно. Він спробує вирішити це питання політично", - зазначив він.