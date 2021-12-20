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"Звик до тиску": Бутусов відреагував на інсайд від Андрія Богдана "Я в журналістиці вже 22 роки"

Влада ще не розуміє та не здатна відпрацювати якесь адекватне розуміння, що таке медіа. Про це в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" сказав журналіст Юрій Бутусов.

"Щодо тиску - знаєте, я в журналістиці вже 22 роки, спілкувався з Георгієм Гонгадзе напередодні того, коли його викрали та вбили. Мені довелося тоді звільнитися з видання, де я працював, тому що була накладена теж цензура, заборона писати про це. Я писав багато про справу Георгія Гонгадзе, потім при Януковичі за мною було відкрите теж спостереження, захоплення редакції під час Майдану, все наше обладнання тоді ще міліція винесла", - розповів він.

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"Тому, знаєте, я звик, беручи участь у багатьох подіях, до того, що влада ще не розуміє та не здатна відпрацювати якесь адекватне розуміння, що таке медіа, стосунки та комунікація з громадянським суспільством. Якщо казати про тиск, то він є завжди, я до нього звик і було багато вже таких ситуацій у житті, на роботі, тому мене це не може жодним чином вибити з рейок. Я продовжуватиму робити те, що роблю", - сказав журналіст.

Нагадаємо, колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, що проти нього та інших критиків влада готує кримінальні провадження.

За словами Богдана, у списку опинилися журналісти Дмитро Гордон та Юрій Бутусов, телеведучий Савік Шустер, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зі своїми соратниками, а також "ще 100 тисяч якихось людей".

Колишній глава ОП уточнив, що президент Володимир Зеленський "особисто дає команду посадити".

Раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента почав проти нього потужну кампанію з дискредитації. За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас дуже жорстка. І ставлю запитання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - каже він.