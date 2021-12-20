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Суд проти Зеленського: у Бутусова готують позов Журналіст обурений словами Зеленського

Журналіст Юрій Бутусов подаватиме до суду на президента Володимира Зеленського. Про це він заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

За словами Бутусова, Володимир Зеленський звинуватив його у загибелі українських військових на сході України.

"Ми зараз готуємо позов проти Володимира Зеленського. Я нагадаю, що Володимир Зеленський сказав, що я першим оприлюднив відео удару українського "Байрактара" по російській гарматі. І тепер президенту постійно слід пояснювати мою статтю політикам, лідерам іноземних держав. І через такі мої дії в нього багато питань із іноземними політиками, і внаслідок цього загинули наші люди. Через моє відео", - каже він.

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Журналіст пояснив, що насправді, українські збройні сили застосували безпілотник "Байрактар" після того, як проросійські бойовики обстріляли українське селище Гранітне, внаслідок чого загинув український військови. Відео цього удару було спочатку опубліковано Генштабом ЗСУ на сторінці у соціальній мережі Facebook.

"І вже у відповідь наш "Байрактар" завдав удару. І найголовніше - цього ж дня відео з ударом "Байрактара" опублікував Генштаб ЗСУ. Ну яка логіка у словах президента? Коли президент вважає, що світові лідери читають мої статті у фейсбуці, але не читають матеріал Генштабу, де є це відео?"

Нагадаємо, 26 листопада на пресконференції президента Володимира Зеленського у нього сталася суперечка з журналістом Юрієм Бутусовим.

Зеленський назвав Бутусова людиною, яка працювала на олігарха Ігоря Коломойського, а також звинуватив його у смертях українських військових через публікацію про застосування безпілотника на Донбасі.

Наступного дня ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці. Предметом розслідування є встановлення обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.

Своєю чергою позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Бутусова можуть вбити, тому він проситиме надати журналісту державну охорону.

У відповідь Бутусов в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав слова Олексія Арестовича відкритою погрозою для свого життя і пообіцяв звернутися до правоохоронних органів.