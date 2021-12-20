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Чи може Україна ввести санкції проти Порошенка – роз'яснення від "слуги" Народний депутат пояснив, у якому разі до Петра Порошенка як громадянина України можуть застосувати санкції

Підозра у державній зраді п'ятому президентові України Петру Порошенку не стане приводом для того, щоб запровадити проти політика санкції РНБО. Про це сказав в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат із фракції "Слуга народу" Василь Мокан.

"Є чітка юридична позиція: санкції проти громадян України можна запроваджувати лише за те, що є підстави вважати фінансування тероризму та наявність вироку суду. Тобто сама підозра Порошенка не є достатньою підставою для того, щоб запроваджувати санкції проти нього.

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Закон про санкції – інструмент для того, щоб саме іноземців притягати до відповідальності, де не діє Кримінально-процесуальний кодекс.

За словами Мокана, причетність Петра Порошенка до фінансування тероризму взагалі буде складно довести.

"Коли я читав повідомлення в тому числі і в ЗМІ (про підозру Петру Порошенко,-ред), там йдеться не виключно про Порошенка, а про змову групи осіб. Тобто, умовно кажучи, якесь ціле угруповання підтримувало терористичну діяльність. Це дуже складно, на мою думку, довести".

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше ексголова Мінсоцполітики Павло Розенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що оголошення підозри п'ятому президентові України Петру Порошенку у державній зраді є політичним замовленням.

"Це ж було торік. Те ж саме - падає рейтинг, оголошуй підозри, закривай канали, нові санкції РНБО - все йде по колу... "Слуги народу" чітко знали, що є політичне замовлення, Зеленський дав команду і що до Нового року Порошенку висунуть підозру", - розповів Розенко.