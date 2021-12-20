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Підозра Порошенку: експрем'єрка дала йому дві поради "Безумовно суди неправосудні, вони залежні"

У ситуації з оголошенням підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку в державній зраді йому не потрібно виїжджати з країни. Про це заявила в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" нардеп, голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Я б хотіла дати Петру Олексійовичу декілька порад. Враховуючи, що ви знаєте мою історію, що я пройшла через всі ці політичні репресії - причому найгіршого рівня. Перша порада. Якщо він вірить у свою правоту і якщо в душі, серці в нього все спокійно щодо всіх цих подій, категорично йому не можна виїжджати з країни. Нікуди не потрібно бігти, не треба нікуди їхати. Якщо всередині відчуваєш, що ти правий, то потрібно залишатися на своїй рідній землі, у себе вдома, проходити всі правосудні, неправосудні суди й доводити, що ти не порушував закон і що твоя позиція чесна", - сказала вона.

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"Друга порада. Безумовно суди неправосудні, вони залежні. Я це добре знаю, бо пройшла все, що можна було пройти в Україні. Але не можна категорично здаватися - це є дуже важливим. Якщо за тобою правда, треба йти в ЄСПЛ, всі інстанції судів, добиватися, щоб все це було публічно, і боротися. Тому я раджу Петру Олексійовичу набратися мужності, впевненості, сміливості. Якщо він вважає, що він правий, нехай іде вперед і доводить. Це потрібно і для нього, і для країни", - заявила Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що оголошення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку в державній зраді - підготовка до новорічного шоу з боку чинної влади.

"Влада намагається влаштувати новорічне шоу і показати рішучу дію. На сьогодні Петро Порошенко має приблизно 100 кримінальних проваджень - і це вже зовсім не перша справа і навіть не перша підозра.

Чому саме зараз? Тому що в президента Зеленського стоїть зараз чергова епохальна задача - записати новорічне послання до українського народу. Хвалитися здобутками йому важко... Здобутків позитивних немає фактично в жодній сфері, тому в цьому новому "відосику" гарант хоче показати якусь рішучу дію. Автоматники, прокурори та Петро Порошенко", - сказав він.