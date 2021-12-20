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Екссекретар РНБО розповів, коли Порошенко повернеться в Україну "Влада демонструє нездатність впоратися з безпековою кризою"

Підозра п'ятому президенту України Петру Порошенку в державній зраді - це не перша підозра, яка була йому оголошена. Про це в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.

"Це не перша підозра, не перша повістка, які вони вкинули Порошенку, не перша кримінальна справа. З перших днів, коли прийшов Зеленський до влади, він почав системно боротися проти п'ятого президента. На моїй пам'яті, мабуть, понад 100 кримінальних справ були відкриті проти Петра Порошенка. І все вони перетворювалися з часом у фейки. Але витрачається час - на допити, оці "брудні" шоу, які влада навчилася гарно робити", - сказав він.

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За його словами, влада демонструє нездатність впоратися з кризами в країні:

"Чому саме знову виникло питання з новою підозрою, новою кримінальною справою? Проблема в тому, що ми бачимо, що влада демонструє нездатність впоратися з безпековою кризою, організувати опір Росії, зупинити енергетичну кризу, економічну кризу... В цих умовах на що йде влада? Відвернути увагу від своїх провалів, своїх проблем, всіх ганебних справ, які вони провалюють, зради щодо "вагнерівців", цього заступника міністра, який без освіти з російським громадянством став одним із ключових фігур у МВС (ексзаступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі - прим. ред.)".

Крім цього, Турчинов заявив, що Порошенко повернеться в Україну:

"Сьогодні ми бачимо, що вони об'єднують зусилля силових структур не проти Російської Федерації, внутрішніх і зовнішніх ворогів України, а проти політичних опонентів Зеленського. "Брудні" справи легше робити, коли немає опонента в Україні. Але я хочу їх розчарувати - не сподівайтеся. Порошенко повернеться в Україну, але він не буде грати у ваші "брудні" ігри, він не гратиме за вашим сценарієм. Він повернеться лише тоді, коли завершить свої міжнародні зустрічі, і думаю, що не даватиме привід Зеленському знімати перед Новим роком свої "відосики", а після зустрічей, короткої відпустки на початку січня він буде в Україні".

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Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що оголошення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку в державній зраді - підготовка до новорічного шоу з боку чинної влади.

"Влада намагається влаштувати новорічне шоу і показати рішучу дію. На сьогодні Петро Порошенко має приблизно 100 кримінальних проваджень - і це вже зовсім не перша справа і навіть не перша підозра.

Чому саме зараз? Тому що в президента Зеленського стоїть зараз чергова епохальна задача - записати новорічне послання до українського народу. Хвалитися здобутками йому важко... Здобутків позитивних немає фактично в жодній сфері, тому в цьому новому "відосику" гарант хоче показати якусь рішучу дію. Автоматники, прокурори та Петро Порошенко", - сказав він.