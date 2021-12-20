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В Україні Порошенка зустрінуть автоматники: деталі від ексголови ГПУ Юрій Луценко розповів, як розвиватиметься ситуація з Петром Порошенком

Ситуацію з підозрою п'ятому президенту Петру Порошенку у держзраді можуть використати для того, щоб конфіскувати всі його активи. Про це сказав в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко.

Політик переконаний, що коли Порошенко повернеться до України після закордонної поїздки, його відправлять до СІЗО, а потім у суді колишньому президентові оберуть запобіжний захід.

"Якщо я правильно аналізую, то у влади є такий план. По-перше, вони дочекалися, коли Порошенко матиме закордонний візит. Спробували йому в цей день вручити повістку. Після цього заявили, що він втік від них. Тепер, коли він повернеться його зустрінуть в аеропорту автоматники, тому, що він нібито буде в українському розшуку. Автоматники завезуть його до СІЗО і все це лише для новорічної картинки. Із СІЗО його відправлять до суду, суд обере йому запобіжний захід, і потім, РНБО ухвалить рішення конфіскувати його активи", – розповів екс-генпрокурор.

На думку Луценка, чинна влада боїться не тільки Петра Порошенка, а й його політичну силу, яка, як свідчать соцопитування, є популярнішою за політсилу чинного президента.

"І влада думає, що достатньо перекрити їй (партії "Європейська солідарність",-ред) фінансовий кисень і вона помре, як 100 тисяч українців померли без кисню та ліків від коронавірусу. Цього не станеться тому, що "Євросолідарність" – партія ідеологічно-мотивованих людей, які і без фінансування організаційної діяльності підтримуватимуть курс Петра Порошенка. Я уцьому впевнений".

При цьому ситуація з колишнім президентом негативно позначиться на іміджі України, упевнений Юрій Луценко.

"У топку цієї запланованої дії потрапить імідж країни. Ніхто не захоче зв'язуватися з країною, в якій щодо колишнього президента може бути таке правове і політичне беззаконня".

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Ексглава Мінсоцполітики Павло Розенко назвав оголошення підозри Петру Порошенку у державній зраді політичним замовленням Володимира Зеленського.