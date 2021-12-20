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Підозра Порошенку: Луценко пояснив, яка вигода для Зеленського "Людина, яка була такою смішною, пародіючою політиків, зараз сама стала пародією на президента"

Оголошення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку в державній зраді - підготовка до новорічного шоу з боку діючої влади. Про це заявив в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Влада намагається влаштувати новорічне шоу і показати рішучу дію На сьогодні Петро Порошенко має приблизно 100 кримінальних проваджень - і це вже зовсім не перша справа і навіть не перша підозра. Чому саме зараз? Тому що в президента Зеленського стоїть зараз чергова епохальна задача - записати новорічне послання до українського народу. Хвалитися здобутками йому важко... Здобутків позитивних немає фактично в жодній сфері, тому в цьому новому "відосику" гарант хоче показати якусь рішучу дію. Автоматники, прокурори та Петро Порошенко", - він.

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На думку політика, справа проти Петра Порошенка не має юридичних підстав, саме тому документ відмовилася підписувати генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Чому не підписала цю підозру Венедіктова? Відповідь також абсолютно очевидна: вона - фаховий юрист і знає, що існує кримінальна відповідальність за відомо неправосудну підозру - фактично за фейкову підозру. Тому не підписали цю підозру ні Генеральний прокурор, ні перший заступник Генпрокурора, ні другий заступник, ні третій, ні четвертий, а підписав заступник, прізвище якого не знає ніхто в студії".

Юрій Луценко пояснив, у кого Україна закуповувала вугілля за часів президентства Петра Порошенка:

"У кого закупляла Україна вугілля у 2014 році? Вона закупляла в державного підприємства, яке зареєстроване в м. Київ і сплачувало податки в м. Київ в Україні. Вугілля завозилося з українських шахт, які розташовувалися на тій території, але податки платилися тут. Тому жодного фінансування тероризму бути не може. Чому звинувачують у цьому Порошенка? Невже в нас президент відповідає за вибір шахт, в яких купувати вугілля? Тут також є очевидна відповідь - це чергова хвора фантазія нинішнього президента, який замість того, щоб гуртувати суспільство перед загрозою 100-тисячної армії на наших кордонах, хоче розколоти його лише заради новорічного шоу".

Ще Луценко вважає, що п'ятий президент України не переховуватиметься від слідства, а сама справа проти нього стане його тріумфом.

"Людина, яка була такою смішною, пародіюючою політиків, зараз сама стала пародією на президента. Я вам не можу сказати, чим він думає та як ухвалює рішення. Я знаю лише одне: Петро Порошенко, як і в усі попередні рази, з'явиться в Україні, співпрацюватиме зі слідством, а ця справа стане черговим тріумфом для нього особисто. Він доведе, що в ній немає навіть порожньої коробки з-під Рошену юридичних доказів, зате є повний мішок "95" брехні".

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Еще Луценко считает, что пятый президент Украины не будет укрываться от следствия, а само дело против него станет его триумфом.

"Людина, яка була такою смішною, пародіюючи політиків, зараз сама стала пародією на президента. Я вам не можу сказати, чим він думає та як ухвалює рішення. Я знаю лише одне: Петро Порошенко, як і в усі попередні рази, з'явиться в Україні, співпрацюватиме зі слідством, а ця справа стане черговим тріумфом для нього особисто. Він доведе, що в ній немає навіть порожньої коробки з-під Рошену юридичних доказів, зате є повний мішок "95" брехні.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.