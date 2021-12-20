19:07, Сьогодні

Справа може стати громовідведенням — політолог про підозру Порошенку Олександра Решмеділова розповіла, як справа проти Порошенка може бути пов'язана з енергетичною кризою

Владі необхідно відвернути увагу від можливої ​​енергетичної кризи, розповіла в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політологиня Олександра Решмеділова.

"В енергетичній сфері проблем дуже багато, і ми ще не все побачили. Насправді це буде перша повна платіжка, яку ми отримаємо, бо минула була за пів місяця опалювального сезону. Для багатьох домогосподарств ці платіжки буде дуже важко оплачувати, і навіть якщо буде тепла зима, її ще потрібно пройти. Видихатиме влада пізніше, якщо зможе пройти опалювальний сезон без потрясінь. Якщо реально почнуться віялові відключення або техногенні події... Енергетична складова для влади — це болотиста місцевість. Але на цьому фоні потрібно якось балансувати, вирівнювати ситуацію — або шукати громовідведення", — сказала вона.

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На її думку, цю роль може відіграти справа проти експрезидента України Петра Порошенка.

"Чи стане справа Порошенка таким громовідведенням, який може додати рейтингові бали? Я вважаю, що на початку того періоду, коли було "стадіон так стадіон", "я ваш вирок", "прийде весна — саджатимемо", вважалося, що з приходом нової команди буде відповідь на запит суспільства, тому що в багатьох бідах звинувачували попередню владу, Петра Олексійовича та багатьох інших. Так само як і Порошенко все списував на попередників. Але, як мовиться, не кажи "гоп", поки не перескочиш. Одна справа ініціювати, інша справа - довести й пройти всі стадії та інстанції, й побачити підозрюваного на лаві підсудних. Я думаю, це довго буде", — сказала вона.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Ексглава Мінсоцполітики Павло Розенко назвав оголошення підозри Петру Порошенку у державній зраді політичним замовленням Володимира Зеленського.