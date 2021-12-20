18:37, Сьогодні

Підозра Порошенку – це замовлення Зеленського – ексвіцепрем’єр "Рейтинг катастрофічно падає"

Оголошення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку в державній зраді є політичним замовленням. Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексголова Мінсоцполітики Павло Розенко.

"Це абсолютно політичне замовлення, я переконаний, з боку президента Володимира Зеленського. Рейтинг катастрофічно падає", - сказав він.

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"Це ж було торік. Те ж саме - падає рейтинг, оголошуй підозри, закривай канали, нові санкції РНБО - все йде по колу... "Слуги народу" чітко знали, що є політичне замовлення, Зеленський дав команду і що до Нового року Порошенку висунуть підозру", - розповів Розенко.

На його думку, за часів Порошенка Україна здобула повністю енергетичну незалежність:

"Щодо абсурдності цієї підозри - Зеленський просто не розуміє, що в цьому факті підозри Порошенку насправді сьогодні була підписана підозра Володимиру Зеленському в державній зраді. Тому що за часів Порошенка ми здобули повністю енергетичну незалежність. Ми купували вугілля в українських підприємств у 2014-2015 рр., відмовилися від постачання газу з Росії, електрики - з Росії та Білорусі. Що стало при Зеленському? Відновлено закупівлю електрики в Росії, Білорусі... Ми почали купувати через Білорусь саме вугілля з ОРДЛО... Тому я переконаний, що Петро Олексійович сьогодні може вийти в ефірі та сказати Зеленському: "Я - ваш вирок!".

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.