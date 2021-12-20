18:17, Сьогодні

Путін хоче уникнути війни: у Росії пояснили чому

Вимоги Росії щодо гарантії безпеки та угоди про заходи стосовно забезпечення безпеки РФ і країн-членів НАТО, які, зокрема, передбачають заборону на включення до складу Альянсу країн колишнього СРСР - тактичний прийом, за допомогою якого президент РФ Володимир Путін хоче й надалі зберігати неспокійну ситуацію біля українського кордону.

Про це сказав в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" російський політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін.

"Вони (Росія,- ред.) хочуть, щоб реакція була блискавичною, щоб вийти в переговорний процес. Я думаю, що в США саме це зараз і обговорюють - варто реагувати негайно чи взяти паузу. Зараз же є і суто календарне питання - починаються свята в Європі та Америці. Для Росії ще й тактична історія: війська біля кордонів України, починаються холоди й треба вирішувати - відводити війська чи залишати (від кордонів України, - ред.). Якщо США увійдуть до переговорного процесу, значить, війська почнуть передислоковувати до місць постійної дислокації. Я думаю, що це початкова позиція, що ми ставимо ультиматум, отримуємо відповідь, що так, переговори починаються, а далі вже можна дивитися по ситуації", - сказав він.

Читайте також: Байден віддав Україну Путіну, Європу поділили - Ілларіонов

При цьому, на думку Фейгіна, Володимир Путін не хоче воювати з Україною.

"Він не хоче опинитися в ситуації, коли йому відмовлять і йому доведеться від'їхати назад з цією історією. Це ж втрата репутації. Тому він тиснутиме політично, а тут усі засоби гарні. А хочеться йому, зрештою - скасувати суверенітет України. Про це завжди йшлося, але минулого тижня заявилося офіційно. Він спробує вирішити це питання політично", - зазначив він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 грудня, пресслужба МЗС РФ заявила, що США були передані проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо заходів із забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, які, зокрема, передбачають заборону на включення до складу Альянсу країн колишнього СРСР.

"У ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", – йдеться у повідомленні.

Росія висловила сподівання, що США розпочнуть перемовини на основі запропонованих проєктів договору та угоди.

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що США ніколи не підпишуть запропоновані Росією документи:

"Саме наявність цього документа і дає чітке свідчення того, що американці сказали росіянам: Україна і НАТО самі визначаться, коли Україна стане членом Альянсу. Саме наявність цього документа означає, що нічого Росія з американцями не домовилася. Якби домовилися, вони б не вимагали цього документа. І саме наявність цього документа означає те, що є реальна небезпека, яку бачить Росія, що настане час, коли Україна все-таки стане членом НАТО".