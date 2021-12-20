17:33, Сьогодні

Підозра Порошенку у держзраді: пояснення ДБР У ДБР повідомили подробиці про справу з держзрадою Петра Порошенка

П'ятому президенту України Петру Порошенку загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна через оголошену підозру у державній зраді.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24" речниця ДБР Ольга Чиканова.

На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій, що своєю чергою підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках.

"Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої", - зазначила Чиканова.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку у понеділок, 20 грудня, оголосили підозру в державній зраді.

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов в ефірі телеканалу "Україна 24" наголосив, що справу проти Порошенка "повністю сфабриковано".

"Перетворюється на фейк чергова сфабрикована справа за прямою вказівкою чинного президента. Йдеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння у 2014-2015 рр.

Так, ситуація тоді була надскладною, було реальне військове загострення. І в цих умовах тодішнє керівництво України змогло забезпечити енергетичну безпеку України.

Це виглядає абсолютно цинічно на фоні того, що за два останні роки в Україні, на чолі якої стоїть Зеленський і його команда, повністю зруйнували енергетичну безпеку нашої держави", - сказав Турчинов.