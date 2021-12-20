17:12, Сьогодні

Дострокові вибори парламенту: політтехнолог розповів про ситуацію "Єдине, що можливо, - це розпад коаліції"

Зараз у парламенті України активно почали говорити про дострокові вибори. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

"Тому що реально падає рейтинг "Слуг народу" - це відчутно. Можна бачити, скільки людей незгодні з тим, що коїться в країні. Зараз був рейтинг, де вже антирейтинг Зеленського стрімко зростає", - сказав він.

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"Те, що говорив Арахамія (голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія - прим. ред.), що якщо не буде монобільшості, "ми будемо брати "За майбутнє" та "Довіру", то цього не може бути, тому що коаліція складається лише з політичних фракцій, які побудовані на політичних партіях... Єдине, що можливо, - це розпад коаліції. Це коли, наприклад, депутатів монобільшості буде офіційно менше ніж 226 - хоча б 225. Це коли, наприклад, виходять всі мажоритарники, частина - теоретично можливо. Але питання: чи шукатимуть вони нову коаліцію?" - сказав Загородній.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський – лідер антирейтингу українських політиків. За результатами опитування, проведеного КМІС, за нього не проголосували б за жодних обставин 30,7% респондентів.

65,3% українців вважають, що справи в країні рухаються у неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 18,3%.

Діяльність президента Володимира Зеленського схвалюють 26,4% респондентів, не схвалюють – 58,6%.

Зазначимо, що колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про те, що у 2019 році у команди Зеленського був унікальний шанс змінити систему на краще, але ця можливість була упущена.

"Тоді це був великий шанс. Шанс був такого рівня, якого не було в жодного президента нашої держави. Це була повна монополія влади в стінах Верховної Ради України. Це були всі силовики для боротьби з корупцією, для досягнення тих результатів, яких чекало суспільство - як у просуванні реформ, так і в завершенні "епохи корупції". Це був шанс на новий уряд - уряд, який би не був замішаний у корупції, уряд, який готовий був впроваджувати реформи.

Це була абсолютна, під президентом - у хорошому розумінні цього слова, - для реалізації реформ Верховна Рада України. Була монобільшість, якої ніколи не було в стінах Верховної Ради й вже не буде. І це були унікальні шанси для реалізації всіх тих обіцянок, які ми давали людям під час виборчої президентської кампанії, парламентської кампанії, для того, щоб дійсно змінити систему влади, але залишитися людьми. На жаль, цього не сталося", - зазначив Разумков.