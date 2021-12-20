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Не від Путіна: звідки Україні чекати проблем Російський опозиціонер розповів, чому не вірить у повномасштабну війну між РФ та Україною

Росія не ризикне розпочати повномасштабне військове вторгнення в Україну через небажання самих росіян воювати. Про це сказав в ефірі програми "Реальна політика" на телеканалі "Україна 24" російський опозиціонер Дмитро Гудков.

"Я, звичайно, розумію всі побоювання і теж з тривогою спостерігаю за тим, що відбувається. Але якщо реально подивитися на ситуацію, ось декілька цифр: 52% росіян вважають Україну братньою державою, 32% ставляться до України нейтрально і лише 9% вважають Україну ворогом. І ось ці 9% - це переважно аудиторія 65+, яка дивиться наші зомбо-ящики, де ця істерія постійно транслюється. Тому я просто впевнений, що росіяни жодної війни не підтримають, і для Путіна це очевидно. Він іде на шантаж, брязкає зброєю... Я можу як завгодно критикувати Путіна, але він не божевільний", - сказав він.

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На думку Гудкова, Україні варто більше побоюватися різних провокацій з боку Білорусі, де править Олександр Лукашенко.

"Він у цьому сенсі більш неадекватний. Ми, звичайно, завжди недооцінюємо ступінь суїцидальності, неадекватності авторитарних режимів таких. Звичайно, загроза є, до цього потрібно ставитися уважно і з усією серйозністю. Але я особисто розумію, як приймаються рішення в адміністрації президента і які дискусії ведуться. Я не вірю, що Путін готовий розпочати повномасштабну війну", - зазначив він.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що в США "перейнялися" безпекою путінської Росії, забувши про безпеку тих країн, куди росіяни здійснили вторгнення. Експерт також перерахував послаблення, які Вашингтон організував щодо Москви.

"Гарантією безпеки України могло бути членство в НАТО - Байден відмовив у цьому. Надання ПДЧ (план дій для членства - ред.) для вступу до НАТО - Байден відмовив. Надання військової допомоги - щойно надійшло повідомлення, що Байден зупинив постачання 200 млн доларів військової допомоги Україні. Це не зовсім гарантія, але хоча б канал зв'язку. Посол США в Україні - він досі не призначений. Спеціальний посланник президента США в Україні - він не призначений. Введення санкцій проти "Північного потоку-2" - вони зняті, вони не введені в новому оборонному бюджеті. Санкції проти 35 російських чиновників, які звинувачуються і в корупції, і в агресивній поведінці - вони зняті. Санкції проти зовнішнього боргу Росії - вони зняті. Все це зроблено адміністрацією Байдена", - сказав Ілларіонов.