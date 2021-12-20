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Порошенку оголосили підозру в держзраді: ексклюзивні подробиці У Службі безпеки України має розпочатися брифінг щодо цього

П'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, зазначається в програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Турчинов наголосив, що справу проти Порошенка "повністю сфабриковано".

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"Перетворюється на фейк чергова сфабрикована справа за прямою вказівкою чинного президента. Йдеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння у 2014-2015 рр. Так, ситуація тоді була надскладною, було реальне військове загострення. І в цих умовах тодішнє керівництво України змогло забезпечити енергетичну безпеку України. Це виглядає абсолютно цинічно на фоні того, що за два останні роки в Україні, на чолі якої стоїть Зеленський і його команда, повністю зруйнували енергетичну безпеку нашої держави", - сказав Турчинов.

У Службі безпеки України має розпочатися брифінг щодо цього.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час пресмарафону 26 листопада заявив, що вважає колишнього секретаря Ради нацбезпеки Олександра Турчинова людиною, яка втратила Крим, а п'ятого президента Петра Порошенка – людиною, яка втратила Донбас.

"Давайте чесно: пан Турчинов розглядається – я його не звинувачую – як одна з тих людей, яка втратила Крим, а пан Порошенко – одна з таких людей, яка втратила Донбас. От і все. Це моя думка. Думка", - сказав він.