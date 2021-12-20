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Смерть Полякова: Скороход розповіла про хід розслідування "Ніяка версія ще не відкидається"

Розслідування смерті народного депутата з групи "За майбутнє" Антона Полякова триває, й у правоохоронців ще є дуже багато нез'ясованих питань. Про це розповіла в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка Анна Скороход.

Вона, зокрема, спростувала інформацію начальника ГУНП у Києві Івана Виговського, який розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що поліція розслідує дві основні версії смерті Антона Полякова.

"Ніхто не відкидає версію умисного вбивства, адже жодного доказу щодо того, що це була природна смерть, також немає. Ще дуже багато експертиз треба доробити, багато слідчих дій не зроблено. Ніяка версія ще не відкидається, жодну з версій не підтверджено", - сказала вона.

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Також Скороход повідомила, чому правоохоронці так повільно проводять експертизи для з'ясування смерті народного обранця:

"Недбалість, не встигли - усе разом. Там дуже багато експертиз не було призначено і ми звернулися до поліції, щоб їх призначали".

Раніше очільник ГУНП у Києві Іван Виговський в інтерв’ю РБК-Україна розповів про хід розслідування у справі про смерть народного депутата Антона Полякова.

"Версії у нас дві – самостійне або примусове потрапляння наркотичної речовини в організм", – пояснив він.

За його словами, поліцейські встановили всіх осіб, з якими перед смертю спілкувався Поляков. А також чітко "розклали" хронологію останнього дня життя парламентаря.

Нагадаємо, народний депутат Антон Поляков помер у Києві в ніч на 8 жовтня. Патрульні за порушення ПДР зупинили таксі й побачили в машині непритомного чоловіка. Ним виявився Антон Поляков.

Правоохоронці повідомили, що в організмі померлого нардепа виявили алкоголь і важкий наркотик метадон.

"В організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон. Але який саме метадон, коли він потрапив в організм щодо часу смерті, як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого - ще буде встановлюватися після глибоких досліджень", - сказав речник МВС Антон Шевченко.

Раніше нардеп Анна Скороход, яка перебувала у близьких стосунках з Антоном Поляковим, в ефірі телеканалу "Україна 24" назвала його смерть вбивством.

"Я повторюватиму завжди, поки не доб'юся правди, що Антона Полякова вбили. Як і хто, я думаю, ми з вами дізнаємося... У мене є питання, чому до сьогодні не пояснили борозну на шиї. Там був дуже чіткий слід від удушення. Я не розумію, чому досі не відновили події взагалі життя Антона за 7 жовтня та початок 8 жовтня", - сказала вона