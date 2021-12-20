Така сама пропаганда, як у Медведчука — медіаексперт про державне ТБ
Ольга Червакова прокоментувала переформатування каналів "Рада" та "Дім"
Створення державних телеканалів в Україні суперечить європейським цінностям, заявила у програмі "Реальна політика" на телеканалі "Україна 24" медіаексперт Ольга Червакова.
"Це дуже серйозна загроза для демократії. Коли ми підписували Угоду про асоціацію, ми говорили, що рухаємось у бік Європи та сповідуємо європейські цінності. У жодній європейській країні не передбачено державного телеканалу та державного контролю за висловлюванням своєї думки та свободою слова. У жодній європейській країні не існує такого поняття, як урядова пропаганда на власній території. Що зараз намагаються зробити з телеканалом "Дім"? Нагадаю, він створювався як платформа іншомовлення, і передбачалося, що цей телеканал буде мовити за кордоном, щоб доносити позицію України та протидіяти російській пропаганді, а також доносити позицію до наших громадян і повертати їх до нас. Але чомусь цей канал був переформатований на інформаційно-розважальний і мовить тепер на всю територію України, ще й російською мовою, а також порушення мовних квот", — розповіла вона.
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Експерт назвала основні питання щодо оновлення парламентського телеканалу "Рада".
"Стосовно телеканалу "Рада" також дивна ситуація. Річ у тому, що з 2015 року у нас у країні взагалі не передбачено існування державних телеканалів. Ніяких. Закон про телебачення та радіомовлення каже, що органам державної влади та місцевого самоврядування заборонено бути засновниками теле- і радіо- організацій, точка.Тоді парламентський канал "Рада" вив виведений з-під виконання цієї норми закону, тому у 2015-му у нас ще була місія Кокса-Квасьнєвського, вони говорили про необхідність відкритого парламенту, і існування такого телеканалу, як "Рада", і мало забезпечити цю відкритість. Там же не було власного контенту — там велися трансляції Верховної Ради. І західні партнери погодилися, що нехай він існує як телебюлетень.
Натомість зараз відбувається "переформатування", і мало того, що починається виробництво власного контенту, так воно ще й передбачає висвітлення діяльності Кабінету міністрів та президента. Це вже порушення бюджетного кодексу, бо висвітлення діяльності Верховної Ради передбачено бюджетною програмою, яка йде на фінансування парламенту. А коли канал починає висвітлювати діяльність Кабміну та президента, то ця діяльність фінансується з інших рядків бюджету. І виникає обґрунтована підозра у фінансових зловживаннях. На мою думку, це серйозний аргумент, щоб провела аудит Рахункова палата", — сказала вона.
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Червакова вважає, що влада намагається змінити одну пропаганду на іншу.
"Виглядає, що президент створює інструмент пропаганди. Нагадаю, що коли закривали телеканали Медведчука рішенням РНБО, тоді говорили що правильно закрили, бо це інструмент пропаганди. І що натомість? Однією рукою ми закриваємо інструмент пропаганди Медведчука, а іншою рукою відкриваємо інструмент пропаганди Зеленського. Яка різниця журналісту, хто на нього тисне — влада чи опозиція? Більше того, чим відрізняється пропаганда Медведчука від пропаганди Зеленського? кишеню платнику податків", — сказала вона.
Нагадаємо, влада вирішила перезапустити три державні канали — "Суспільне", "Рада" та "Дім". З 15 грудня телеканал "Рада" розпочав роботу в оновленому форматі.
Комітет ВР щодо бюджету погодив виділення додаткових 320 млн грн із державного бюджету на 2022 рік на парламентський телеканал "Рада" та газету "Голос України".