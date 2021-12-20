Така сама пропаганда, як у Медведчука — медіаексперт про державне ТБ

Створення державних телеканалів в Україні суперечить європейським цінностям, заявила у програмі "Реальна політика" на телеканалі "Україна 24" медіаексперт Ольга Червакова.

"Це дуже серйозна загроза для демократії. Коли ми підписували Угоду про асоціацію, ми говорили, що рухаємось у бік Європи та сповідуємо європейські цінності. У жодній європейській країні не передбачено державного телеканалу та державного контролю за висловлюванням своєї думки та свободою слова. У жодній європейській країні не існує такого поняття, як урядова пропаганда на власній території. Що зараз намагаються зробити з телеканалом "Дім"? Нагадаю, він створювався як платформа іншомовлення, і передбачалося, що цей телеканал буде мовити за кордоном, щоб доносити позицію України та протидіяти російській пропаганді, а також доносити позицію до наших громадян і повертати їх до нас. Але чомусь цей канал був переформатований на інформаційно-розважальний і мовить тепер на всю територію України, ще й російською мовою, а також порушення мовних квот", — розповіла вона.

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Експерт назвала основні питання щодо оновлення парламентського телеканалу "Рада".

"Стосовно телеканалу "Рада" також дивна ситуація. Річ у тому, що з 2015 року у нас у країні взагалі не передбачено існування державних телеканалів. Ніяких. Закон про телебачення та радіомовлення каже, що органам державної влади та місцевого самоврядування заборонено бути засновниками теле- і радіо- організацій, точка.Тоді парламентський канал "Рада" вив виведений з-під виконання цієї норми закону, тому у 2015-му у нас ще була місія Кокса-Квасьнєвського, вони говорили про необхідність відкритого парламенту, і існування такого телеканалу, як "Рада", і мало забезпечити цю відкритість. Там же не було власного контенту — там велися трансляції Верховної Ради. І західні партнери погодилися, що нехай він існує як телебюлетень.

Натомість зараз відбувається "переформатування", і мало того, що починається виробництво власного контенту, так воно ще й передбачає висвітлення діяльності Кабінету міністрів та президента. Це вже порушення бюджетного кодексу, бо висвітлення діяльності Верховної Ради передбачено бюджетною програмою, яка йде на фінансування парламенту. А коли канал починає висвітлювати діяльність Кабміну та президента, то ця діяльність фінансується з інших рядків бюджету. І виникає обґрунтована підозра у фінансових зловживаннях. На мою думку, це серйозний аргумент, щоб провела аудит Рахункова палата", — сказала вона.