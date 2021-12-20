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Могло б спричинити відставку уряду — Смешко про справу Гогілашвілі Ігор Смешко прокоментував скандал із колишнім заступником міністра внутрішніх справ

Призначення Олександра Гогілашвілі заступником голови МВС поставило під загрозу національну безпеку. Про це заявив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексглава Служби безпеки України Ігор Смешко.

"З професійної точки зору, за такої підготовки людина на посаді заступника міністра внутрішніх справ... Саме по собі це в будь-якій демократичній країні могло б спричинити відставку всього уряду. Я знаю, про що говорю. За поданням відповідного міністра уряд приймає рішення (про призначення заступника міністра — ред.). Є процедура. Верховенство права і демократія — це перш за все процедура. Чому наша держава вимагає від пересічного громадянина, коли йдеться про 2 тисячі гривень... при порушенні процедури можна отримати кримінальну відповідальність. А тут на найвищих рівнях, на олімпі порушується не просто процедура, а порушується питання національної безпеки та оборони під час війни. І після цього просто — вибачте, ну нічого страшного, нового поставимо. Система не спрацьовує", — сказав він.

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Смешко розповів, чому в Україні не працює західна практика призначень в уряд.

"Я знаю ці процедури, їх ніхто не скасовував, вони існують. Просто після наших двох Майданів ми взяли західну практику політичних призначень на керівні посади в уряді. Але там перед цим створюються запобіжники. Припустимо, якщо ви приймаєтеся в поліцію в США, то заповнюєте певні анкети. І при заповненні цих анкет довгі перевірки. Це прирівнюється до того, що ви даєте свідчення перед великим журі в суді. Тобто якщо людина дає неправдиву інформацію, це все легко перевірити спецслужбам. І ця анкета в цивілізованій країні була б підставою для того, щоб він сів до в'язниці", — сказав він.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив до гучного скандалу з поліцією на блокпосту біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Також були оприлюднені деякі факти про Гогілашвілі - зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.