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Зарплати в "конвертах" у Раді: ексміністр сказав, чого боїться влада "Йде узурпація влади"

Історія з тим, що депутати монобільшості отримують гроші в "конвертах", є досить давньою. Про це зазначив в ефірі програми "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

"І щодо того, чи є докази - я хочу нагадати, що покійний депутат Антон Поляков якраз давав свідчення в НАБУ. Ми не знаємо, що він там казав, але говорив про це публічно. І пам'ятаєте, чим це закінчилося для Антона Полякова? Посилаючись на депутатку Анну Скороход, скажу, що вона, наприклад, переконана, що його просто вбили. Якщо це правда, то це вам відповідь на запитання, чому немає розслідування. Тому що всі бояться повторити долю Антона Полякова", - сказав Рева.

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На його думку, влада боїться:

"Вони бояться чесного розслідування. Якби попередній генеральний прокурор був на 100%... виявилося, що він недостатньо лояльний - поміняли нового генерального прокурора - 200% лояльний. Тому до сьогоднішнього дня не можуть провести розслідування, наприклад, щодо Татарова... Я прекрасно розумію, що партія влади дуже незадоволена, коли подібна інформація виходить назовні. Але ж розслідувати нікому. Щоб те ж саме НАБУ розслідувало, в них має бути відповідно САП, а прокурора не призначають. Чому? Тому що їх тоді контролює Генеральний прокурор. І він може, відповідно, впливати на хід слідства в той чи інший бік. Ось так все і відбувається... Йде узурпація влади".

Нагадаємо, 14 грудня було опубліковано інтерв'ю Дмитра Гордона з Андрієм Богданом, в якому ексчиновник повідомив, що заробітна плата "слуги" залежить від його голосування за законопроєкт, який "потрібен" владі.

За словами Богдана, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) ігнорує порушення. Це пов'язано з тим, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) досі не має керівника.

Своєю чергою віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що ті, хто знають про факти отримання або видачі нелегальних "гонорарів" у Раді, повинні звернутися в НАБУ, тому що саме цей орган займається такими порушеннями.