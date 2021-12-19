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Треба зупинити цю вакханалію — дипломат про рішення влади щодо телеканалів Валерій Чалий висловився про створення державного телебачення в Україні

Чому в Україні не потрібне державне телебачення, розповів у програмі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" український дипломат Валерій Чалий.

"Державного телебачення вже немає у світі. Є тільки в Китаї, Росії, Північній Кореї, Білорусі. Перше запитання: навіщо знову повертати Україні державне телебачення? Це ж те, куди ми сплачуємо податки, і як вони там працюють... Воно не працюватиме краще, ніж комерційні канали, які витрачають багато грошей, щоб зробити пристойну студію, показувати фільми. Державний канал рейтинговим не буде. Для чого потрібен державний канал? Торпедують "Суспільне", а це, я нагадаю, була домовленість з нашими партнерами — що це буде проєкт, який покаже реформи в Україні", — сказав він.

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Чалий вважає, що "Рада" має працювати у старому форматі.

"Як це працює в інших країнах? Такі канали є, і вони працюють, як раніше працював канал "Рада". Вони показують засідання комітетів, виступ парламентаріїв тощо. Журналісти там не потрібні, які влаштовують шоу, дискусії. Це не для цього. Це для того, щоб давати чітку інформацію. Так і працював канал "Рада". Йому потрібно було, за великим рахунком, додати коштів, але не таку суму. А там зараз набирають нових журналістів, когось уже вигнали. Ми повинні зупинити цю вакханалію. Жодного державного телебачення Радянського Союзу не потрібне. Телебачення влади не потрібне. У нас має бути просто звіт про діяльність Верховної Ради, і все", — сказав він.

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Нагадаємо, влада вирішила перезапустити три державні канали — "Суспільне", "Рада" та "Дім". З 15 грудня телеканал "Рада" розпочав роботу в оновленому форматі.

Комітет ВР щодо бюджету погодив виділення додаткових 320 млн грн із державного бюджету на 2022 рік на парламентський телеканал "Рада" та газету "Голос України".