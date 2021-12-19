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"Можна було зробити більше": політтехнолог розкритикував оновлення телеканалу "Рада" "У нас же не дурні люди"

Телеканал "Рада" - це службовий канал, який не розрахований на те, щоб його дивилися. Про це заявив в ефірі програми "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Дмитро Фіщенко.

"Телеканал "Рада" дивляться помічники депутатів по посаді, родичі помічників і депутатів, а також журналісти. Скажіть мені: якщо це зроблено з точки зору агітації, то кого збирається пан Зеленський агітувати? Родичів помічників депутатів з інших фракцій? У будь-якому форматі в людей є сотня кнопок. І повірте: в нас же не дурні люди, вони не садомазохісти всі. Уявіть собі людину - вільну, не пов'язану з політикою, - яка буде оце дивитися. Ви що? Знущатися з себе?" - сказав він.

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"Це некомпетентні ті, хто розробляє стратегії виборчих кампаній. За ці гроші можна було значно більше зробити агітації умовної, значно більше ефективної... Це службовий канал, який не розрахований на те, щоб його дивилися. Це специфічна інформація", - розповів Фіщенко.

Раніше Галина Петренко заявила, що запуск державного телеканалу "Дім" на неокуповану частину України й так викличе величезний опір суспільства, а запрошення ведучим одіозного шоумена Андрія Пальчевського ще більше дратує українців.

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дім" та "UATV") планує виділити понад 12 мільйонів гривень на створення соціального шоу "Про життя з Андрієм Пальчевським".