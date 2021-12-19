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"Дострокові парламентські вибори потрібні": ексміністр соцполітики сказав чому "Ми сьогодні є абсолютною монархією"

Україна сьогодні є навіть не президентсько-парламентською республікою, де все вирішує президент. Про це зазначив в ефірі програми "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

"Ми сьогодні є абсолютною монархією. Тобто на чолі країни стоїть людина, посада якої має назву "президент", але вона використовує повноваження, які не снилися навіть абсолютному монарху. До тих пір, поки ми будемо жити в парадигмі абсолютної монархії, ніякого добра в Україні не буде - тим більше ми йдемо від однієї кризи до іншої. Ми маємо на чолі країни 2-х майстрів спорту по боротьбі з коронавірусом і займаємо 2-е місце у світі за смертністю від коронавірусу. Ми бачимо сьогодні величезну військову загрозу, а президент на "95 кварталі" дивиться, як записують новорічну програму, і водночас просить західних союзників - введіть санкції проти Путіна", - сказав він.

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"Неадекватність влади зупинити можна лише одним - поверненням до конституційної моделі управління. Як цього досягнути? Потрібно ліквідувати монобільшість у результаті виборів, щоб пройшли дострокові парламентські вибори, щоб туди пройшли люди, політичні парламентські сили, яким довіряться виборці, вони повинні сформувати уряд, який повинен сказати: "Пане президенте, зовнішня політика, національна безпека та оборона - займайся". Все решта - відповідає уряд та парламентські політичні сили. Тоді буде порядок у країні. Поки зберігатиметься ця неконституційна модель управління - до тих пір призначатимуть кумів, братів, сватів, російських громадян... Тому дострокові парламентські вибори потрібні", - розповів Рева.

Зазначимо, що колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про те, що у 2019 році у команди Зеленського був унікальний шанс змінити систему на краще, але ця можливість була упущена.

"Тоді це був великий шанс. Шанс був такого рівня, якого не було в жодного президента нашої держави. Це була повна монополія влади в стінах Верховної Ради України. Це були всі силовики для боротьби з корупцією, для досягнення тих результатів, яких чекало суспільство - як у просуванні реформ, так і в завершенні "епохи корупції". Це був шанс на новий уряд - уряд, який би не був замішаний у корупції, уряд, який готовий був впроваджувати реформи.

Це була абсолютна, під президентом - у хорошому розумінні цього слова, - для реалізації реформ Верховна Рада України. Була монобільшість, якої ніколи не було в стінах Верховної Ради й вже не буде. І це були унікальні шанси для реалізації всіх тих обіцянок, які ми давали людям під час виборчої президентської кампанії, парламентської кампанії, для того, щоб дійсно змінити систему влади, але залишитися людьми. На жаль, цього не сталося", - зазначив Разумков.