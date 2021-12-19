17:05, Сьогодні

Може не видужати: адвокат розповів про стан Саакашвілі Бека Басилая розповів, як почувається Саакашвілі у в'язниці

Стан експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який сидить у грузинській в'язниці, поганий. Про це розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" адвокат політика Бека Басілая.

"Ситуація зараз така. Працюють три консиліуми: один державний, другий працює з грузинським омбудсменом, і третій — це центр "Емпатія". Вчора в "Емпатії" — а у них дуже гарна репутація — заявили, що психологічний стан Саакашвілі після тортур і голодування, після порушення його прав дуже поганий. Чи одужає він - це питання", — сказав він.

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Адвокат зазначив, що влада не хоче визнавати порушення прав ув'язненого експрезидента.

"Що відповідає на це міністр юстиції – що жодних прав Саакашвілі не порушували. Це цинізм, бо сам державний інспектор зробив заяву та оштрафував міністра юстиції за порушення прав Михайла Саакашвілі. Мені соромно говорити як юристу, який працює у цій системі, але судді навіть не можуть вирішити щодо права Саакашвілі робити телефонні дзвінки. А такі серйозні питання, як його психологічний стан та звільнення на цій підставі — вони взагалі не можуть цього вирішувати", — сказав він.

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся на Батьківщину напередодні виборів, щоб підтримати своїх прихильників - опозиційну партію "Єдиний національний рух". 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі був заарештований грузинськими правоохоронцями.

Проти Саакашвілі в Грузії порушено 4 кримінальні справи, зокрема, за зловживання повноваженнями під час перебування президентом і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі заочно засуджений до 6 років ув'язнення. Після арешту Саакашвілі оголосив голодування.