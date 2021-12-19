16:42, Сьогодні

Єрмаку потрібно піти зі своєї посади - нардеп "Це лише право президента"

Ідея складення 150 народними депутатами повноважень математично неможлива. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Якщо ми говоримо про опозицію, то найбільше це буде 110-120 мандатів. Відверто кажучи, я відчуваю, що деякі депутати, наприклад, на жаль, і в нашій фракції, які співпрацюють з Офісом президента - за свої мандати триматимуться дуже міцно і їх не відпустять", - сказав він.

Читайте також: Нардеп назвала дві ключові проблеми влади, які призводять до кризи в різних секторах

"У мене є конструктивніша пропозиція. На моє переконання, як і на переконання багатьох колег... нам точно потрібно розпочинати з голови. І в мене є пропозиція дуже конструктивна, щоб перезавантажити те, що в нас відбувається в Україні, - треба здати посаду голові Офісу президента Андрію Єрмаку, який вже загруз у скандалах - і корупційних, і щодо "вагнерівців". Мені здається, якщо він піде зі своєї посади, то це значно перезавантажить всю українську політику. Якщо ми хочемо зняття будь-кого з посади в Офісі президента, це лише право президента. Він - справді єдина людина, яка таке підписує. Але ми можемо дати докази президенту або аргументи, чому це потрібно робити. Наприклад, одним із таких доказів могла б бути ситуація щодо "вагнергейту", - зазначив Железняк.

Нагадаємо, представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря заявляє, що складення 150 народними депутатами повноважень не призведе до розпуску парламенту та дострокових виборів.

"Складення 150 народними депутатами мандатів саме по собі не може бути підставою для дострокових виборів, якщо це не призведе до розформування коаліції депутатських фракцій (з подальшою неможливістю її утворення у визначені строки) чи до того, що протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не будуть розпочинатися", - сказала вона.

Совгиря додала, що після складення повноважень депутатами фракцій, які не входять до складу коаліції (фактично будь-яка фракція, крім "Слуги народу" – ред.), їх замістять наступними депутатами з виборчого списку партії.

Раніше співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко заявив, що 44 депутати фракції готові скласти мандати. Він пояснив, що таким чином "ОПЗЖ" хоче примусити до розпуску парламенту та оголошення дострокових парламентських виборів, адже фактична кількість депутатів тоді не досягатиме конституційно необхідної кількості.

Водночас журналіст Дмитро Гордон заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак - дуже розумна людина.

"Він є найвпливовішим головою Офісу президента за всю історію Офісів президента, тому що ніколи ще жоден президент не був у такій залежності від голови Офісу", - сказав він.