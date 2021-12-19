16:39, Сьогодні

Запуск державних телеканалів: експертка пояснила ризики Галина Петренко розповіла, що не так із перезапуском каналів "Рада" та "Дім"

Із запуском державних каналів є ризик цензури – про це заявила у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" директорка ГО "Детектор-медіа" Галина Петренко.

"Для початку, Україна декілька років тому відмовилася від державного телебачення. Ми почали все роздержавлювати, ми зробили громадського мовника — це, взагалі-то, наші зобов'язання, зокрема перед європейськими партнерами. А зараз відбувається протилежний процес — одержавлення. Це в принципі загроза демократії та свободі слова", — сказала вона.

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Експертка пояснила, у чому ризики з конкретними телеканалами.

"Є великий ризик, що канал "Рада" непропорційно представлятиме точку зору "Слуги народу". Як на мене, це схоже на державну цензуру. Канал "Дім" створювали з пропагандистською метою для мовлення на окупованій території, де керує наш ворог, щоб доносити позицію нашого уряду і розповідати, що відбувається доброго в Україні. Його в цьому сенсі можна порівняти з концепцією "Голосу Америки", який веде мовлення в інших країнах і не веде у себе. Поширювати державну пропаганду у хорошому сенсі, але пропаганду на своїх громадян — це непотрібна робота", — сказала вона.

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Нагадаємо, влада вирішила перезапустити три державні канали — "Суспільне", "Рада" та "Дім". З 15 грудня телеканал "Рада" розпочав роботу в оновленому форматі.

Комітет ВР щодо бюджету погодив виділення додаткових 320 млн грн із державного бюджету на 2022 рік на парламентський телеканал "Рада" та газету "Голос України".