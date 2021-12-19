Запуск державних телеканалів: експертка пояснила ризики

Галина Петренко розповіла, що не так із перезапуском каналів "Рада" та "Дім"

Запуск державних телеканалів: експертка пояснила ризики

Із запуском державних каналів є ризик цензури – про це заявила у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" директорка ГО "Детектор-медіа" Галина Петренко.

"Для початку, Україна декілька років тому відмовилася від державного телебачення. Ми почали все роздержавлювати, ми зробили громадського мовника — це, взагалі-то, наші зобов'язання, зокрема перед європейськими партнерами. А зараз відбувається протилежний процес — одержавлення. Це в принципі загроза демократії та свободі слова", — сказала вона.

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Експертка пояснила, у чому ризики з конкретними телеканалами.

"Є великий ризик, що канал "Рада" непропорційно представлятиме точку зору "Слуги народу". Як на мене, це схоже на державну цензуру. Канал "Дім" створювали з пропагандистською метою для мовлення на окупованій території, де керує наш ворог, щоб доносити позицію нашого уряду і розповідати, що відбувається доброго в Україні. Його в цьому сенсі можна порівняти з концепцією "Голосу Америки", який веде мовлення в інших країнах і не веде у себе. Поширювати державну пропаганду у хорошому сенсі, але пропаганду на своїх громадян — це непотрібна робота", — сказала вона.

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Нагадаємо, влада вирішила перезапустити три державні канали — "Суспільне", "Рада" та "Дім". З 15 грудня телеканал "Рада" розпочав роботу в оновленому форматі.

Комітет ВР щодо бюджету погодив виділення додаткових 320 млн грн із державного бюджету на 2022 рік на парламентський телеканал "Рада" та газету "Голос України".

Джерело Україна 24 Теги телеканал ЗМІ