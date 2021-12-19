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"По очах бачу, що говорить не все": Гриценко прокоментував інтерв'ю Гогілашвілі "Недовіра до влади проявляється в багатьох речах"

Ексзаступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі насправді не відповів на запитання, чи був у нього допуск до державної таємниці. Про це сказав, коментуючи інтерв'ю Олександра Гогілашвілі "Бабелю", в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексміністр оборони Анатолій Гриценко.

"Він не міг про це не знати, що там ставиться підпис та заповнюється відповідна анкета... Якщо сприймати його слова на віру, то він начебто не знає. Якщо він знає і про це не говорить, тоді він ще й брехун. Він не повинен бачити результати своєї перевірки - це повинні бачити ті люди, які дають або не дають йому допуск. А готує це, відповідно, СБУ. В цьому випадку - що вона пропустила таку людину - це вже один із провалів, тому що вже не перший", - сказав він.

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"По очах бачу, що він говорить не все... Недовіра до влади, до речі, це ж не тільки в цьому проявляється, а в багатьох речах. Коли Зеленський під час своєї пресконференції... десятки разів точно сказав неправду. Коли ця неправда йде від високопосадовців, це розриває довіру... До того ж його (Гогілашвілі - прим. ред.) дружина сидить у приймальні, фактично в кабінеті президента постійно - це теж велика проблема. Я не знаю цю жінку - можливо, вона класна жінка. Але те, що вона сидить там без допуску, формального оформлення на роботу в Офісі президента... Це пряме порушення закону про державну таємницю", - розповів Гриценко.

Нагадаємо, колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі в інтерв'ю "Бабелю", опублікованому 17 грудня, заявив, що "напевно, проходив" спецперевірку перед призначенням на роботу у МВС.

"Звичайно. Якщо мені дали допуск і все інше – напевно ж [проходив]", – сказав він.

Журналістка перепитала: "Допуск до чого, до держтаємниці?".

"Не знаю, до чого допуск дають, якийсь допуск мені дали – до роботи", – відповів Гогіашвілі.

За словами ексчиновника, він не знає результатів спецперевірки.

"Без поняття, якщо працював – отже, якось це перевіряли. Це питання не до мене", – заявив він.

Раніше Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпосту біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Також були оприлюднені деякі факти про Гогілашвілі - зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.