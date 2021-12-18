19:41, Сьогодні

"Слуги народу" підтверджують всі закиди - нардеп про наркотики в Раді Нардепи із правлячої коаліції навіть не намагаються спростовувати компромат, зазначив Олег Синютка

Народні депутати від "Слуги народу" навіть не намагаються спростовувати закиди щодо зарплат у конвертах і нардепів-наркоманів, чим тільки підтверджують найгірші підозри.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів народний депутат від "Європейської солідарності" Олег Синютка.

"Не думаю, що Миколай прийде до депутатів від "Слуги народу". Він приходить тільки до чемних, до тих, хто добре робить свою справу. А якщо бути серйозним, то мені не подобається, коли люди, які вчора привели Зеленського до влади, сьогодні його хають, і деколи наводять факти, в які складно повірити, але, можливо, які є реальністю, бо вони точно знають більше, ніж пересічні громадяни України. Я б порадив після таких заяв обов'язково звертатися до правоохоронних органів. Такі заяви збурюють суспільство, і вони мають бути або доведені, або спростовані", - заявив нардеп.

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За словами Синютки, після таких заяв звертатися до правоохоронних органів потрібно не тільки заявникам, а й "слугам народу", тому що це питання недобре відбивається на їх репутації.

"Але ми бачимо системну діяльність "слуг народу", коли вони не тільки не реагують на такі випади - і про хабарі в конвертах, і так звану зарплату в конвертах, і на випади, які стосуються наркозалежності", - сказав він.

Депутат навів у приклад справу "вагнерівців", де, за його словами, "слуги народу" зробили все можливе, щоб так і не розставити крапки над "і".

"Мені здається, що "слуги народу" сьогодні своїми діями чи бездіяльністю навпаки підтверджують, чи не спростовують оті всі закиди, які сьогодні лунають в їхній бік... Якщо говорити серйозно про наркозалежність "слуг" - звичайно, що я не бачив у парламенті, ні щоб конверти роздавали, ні щоб вони вживали безпосередньо у парламенті наркотики. Хоча деколи, коли я дивлюсь на їхні дії, їх голосування, то мені складно пояснити дії чинної влади", - заявив Синютка.

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Нагадаємо, ексглава Офісу президенту Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону заявив, що народні депутати від "Слуги народу" отримують тисячі доларів у конвертах за "потрібні" голосування у Верховній Раді.

"Я бачив, як це працює. Умовно, депутат має зарплату, скажімо 20 тисяч не гривень, неофіційну. Якщо ти не голосуєш, тебе штрафують і твоя зарплата зменшується", - сказав він.

Своєю чергою, заступник головного редактора видання "Страна.ua" Світлана Крюкова в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила, що у Верховній Раді серед депутатів "Слуги народу" процвітає наркоманія – нюхають кокаїн.

"Після спілкування з високопоставленими джерелами у правоохоронних органах, в яких ведуть цих депутатів і тримають їх на олівці, ці наші джерела встановили цілий ланцюжок – є таке поняття, як "депутатський кокс". Ми робили акцент на депутатів "Слуги народу", серед яких багато любителів нюхати кокаїн", – заявила Крюкова.