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"Вкид для телеграм-каналів": політолог пройшовся по інтерв'ю Богдана У телеграм-каналах часто публікують "страшні" історії, за які ніхто не несе відповідальності, сказав політолог

Заяви українських політиків про різні корупційні схеми, зазвичай не доходять до правоохоронних органів. Такі заяви нагадують створення інформаційних "вкидань" для соціальних мереж.

Це зазначив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Олег Лісний, який прокоментував заяву, що стосується конвертів з гонорарами нардепам у Раді, колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Щодо пана Богдана. У мене таке враження, що з'явилися кілька людей, які схожі на телеграм-канали. Чому? У нас в телеграм-каналах з'являється "страшна" інформація, але безвідповідальна. Тобто вкинули в інформаційне поле, а я вважаю, що, наприклад, ось це інтерв'ю дуже схоже саме на створення контенту для того, щоб потім він розходився, в тому числі й по телеграм-каналах. Але, жоден з цих людей, які звинувачують, вони не йдуть до кінця. Тобто вони не йдуть в правоохоронні органи", - підкреслив Лісний.

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Як ми вже згадували, 14 грудня було опубліковано інтерв'ю Дмитра Гордона з Андрієм Богданом, в якому ексчиновник повідомив, що заробітна плата "слуги" залежить від його голосування за законопроєкт, який "потрібен" владі. За словами Богдана, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) ігнорує порушення. Це пов'язано з тим, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) досі не має керівника.

Своєю чергою віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що ті, хто знають про факти отримання або видачі нелегальних "гонорарів" у Раді, повинні звернутися в НАБУ, тому що саме цей орган займається такими порушеннями.

Пізніше нардеп Анна Скороход підтвердила на телеканалі "Україна 24" інформацію про те, що депутати монобільшості отримують гроші в конвертах за потрібні голосування у Верховній Раді.

"Наскільки ходять чутки, зараз це близько 40 тисяч рядовому депутату. А не рядовому - більше. Не всі підпадають під зарплати, є люди, які не голосують так, як треба", - каже вона.