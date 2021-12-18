"Вкид для телеграм-каналів": політолог пройшовся по інтерв'ю Богдана

У телеграм-каналах часто публікують "страшні" історії, за які ніхто не несе відповідальності, сказав політолог

"Вкид для телеграм-каналів": політолог пройшовся по інтерв'ю Богдана

Заяви українських політиків про різні корупційні схеми, зазвичай не доходять до правоохоронних органів. Такі заяви нагадують створення інформаційних "вкидань" для соціальних мереж.

Це зазначив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Олег Лісний, який прокоментував заяву, що стосується конвертів з гонорарами нардепам у Раді, колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Щодо пана Богдана. У мене таке враження, що з'явилися кілька людей, які схожі на телеграм-канали. Чому?  У нас в телеграм-каналах з'являється "страшна" інформація, але безвідповідальна. Тобто вкинули в інформаційне поле, а я вважаю, що, наприклад, ось це інтерв'ю дуже схоже саме на створення контенту для того, щоб потім він розходився, в тому числі й по телеграм-каналах.  Але, жоден з цих людей, які звинувачують, вони не йдуть до кінця.  Тобто вони не йдуть в правоохоронні органи", - підкреслив Лісний.

Читайте також: "Вони - як шакали" - Гройсман розповів про кризу всередині "Слуги народу"

Як ми вже згадували, 14 грудня було опубліковано інтерв'ю Дмитра Гордона з Андрієм Богданом, в якому ексчиновник повідомив, що заробітна плата "слуги" залежить від його голосування за законопроєкт, який "потрібен" владі. За словами Богдана, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) ігнорує порушення. Це пов'язано з тим, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) досі не має керівника.

Своєю чергою віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що ті, хто знають про факти отримання або видачі нелегальних "гонорарів" у Раді, повинні звернутися в НАБУ, тому що саме цей орган займається такими порушеннями.

Пізніше нардеп Анна Скороход підтвердила на телеканалі "Україна 24" інформацію про те, що депутати монобільшості отримують гроші в конвертах за потрібні голосування у Верховній Раді.

"Наскільки ходять чутки, зараз це близько 40 тисяч рядовому депутату. А не рядовому - більше. Не всі підпадають під зарплати, є люди, які не голосують так, як треба", - каже вона.

Джерело Україна 24 Теги Дмитро Гордон телеграм Андрій Богдан