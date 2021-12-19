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Переговори Путіна і Байдена: політолог назвав наслідки для України Російські війська нікуди не зникали, зазначив Андрій Рудик

Після переговорів президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна тиск на Україну не став слабшим, тому що сторони не змогли дійти згоди.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів політолог Андрій Рудик.

"Російські війська і так нікуди не зникали. Говорилося лише про те, які там логістичні шляхи налаштовують чи налагоджують, про певні зміни родів військ, їхньої кількості і так далі. Тиск зберігається", - зазначив політолог.

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За його словами, відеоконференція Байдена і Путіна показала, що вони ні про що не домовились.

"Росія була відверто розлючена. Навіть у тому комюніке, яке вона опублікувала, зазначалося, що їх не почули, точніше почули, але не пристали на їхні забаганки. І США не те, щоб розчаровані були, але теж прекрасно зрозуміли позицію Росії, яка занадто великі апетити демонструє, занадто великий інтерес. Очевидно, Штати не можуть на це погодитись, тому що прекрасно розуміють, що буде нести відповідальність американський президент перед своїми виборцями, а в їхніх виборців теж є свої уявлення щодо існування чинного світопорядку", - заявив Рудик.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що в США "перейнялися" безпекою путінської Росії, забувши про безпеку тих країн, куди росіяни здійснили вторгнення. Експерт також перерахував послаблення, які Вашингтон організував щодо Москви.

"Гарантією безпеки України могло бути членство в НАТО - Байден відмовив у цьому. Надання ПДЧ (план дій для членства - ред.) для вступу до НАТО - Байден відмовив. Надання військової допомоги - щойно надійшло повідомлення, що Байден зупинив постачання 200 млн доларів військової допомоги Україні. Це не зовсім гарантія, але хоча б канал зв'язку. Посол США в Україні - він досі не призначений. Спеціальний посланник президента США в Україні - він не призначений. Введення санкцій проти "Північного потоку-2" - вони зняті, вони не введені в новому оборонному бюджеті. Санкції проти 35 російських чиновників, які звинувачуються і в корупції, і в агресивній поведінці - вони зняті. Санкції проти зовнішнього боргу Росії - вони зняті. Все це зроблено адміністрацією Байдена", - сказав Ілларіонов.