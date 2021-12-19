08:22, Сьогодні

Рада може запровадити онлайн-голосування: озвучені подробиці Парламент отримає значні переваги, вважають у русі "Чесно"

Верховна Рада України має технічні можливості запровадити онлайн-голосування депутатів, ця ініціатива вже частково реалізована.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів парламентський аналітик руху "Чесно" Олександр Саліженко.

"Онлайн-голосування вже частково реалізоване у Верховній Раді, а саме - під час роботи народних депутатів у комітетах. Під час пандемії якраз народні депутати збиралися у відеоформаті та ухвалювали рішення у комітетах якраз онлайн. Це значна перевага через те, що, по-перше, можна дистанційно було їм збиратися в умовах, коли карантин у всій державі. По-друге, це зручніше, і видно кожного депутата під час обговорення тих чи інших рішень, тому що засідання транслюється онлайн і видно, як він голосує. Тому це вже частково реалізовано, і ми під час моніторингу комітетів у Верховній Раді позитивно оцінили такий формат", - заявив він.

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Також експерт зазначив, що рух "Чесно" завжди виступав за переоснащення робочих місць у парламенті.

"Ми 10 років боролися проти кнопкодавства, і нарешті в березні цього року включили сенсорну кнопку. Ми якраз весь час наполягали на тому, що технічне рішення вирішить цю проблему, а не запровадження санкцій або його криміналізація, як це було до того зроблено. Зараз ми бачимо, що саме впровадження сенсорної кнопки для голосування цю проблему вирішило. Крім того, сама система "Рада", яка наразі є в Верховній Раді, була переоснащена частково у 2008 році. Вже багато часу минуло. Ми бачимо в останній час, що виникають іноді проблеми з пультами для голосування - вони іноді димляться, є якісь технічні проблеми. Їх оперативно усувають, але це загалом тенденція, яка свідчить про те, що її потрібно змінювати всю, а не частково", - заявив Саліженко.

Нагадаємо, речник Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" виступив за введення системи онлайн-голосувань у парламенті, зокрема, на випадок надзвичайних ситуацій.

"Коли два роки тому я запропонував ідею про можливість онлайн-голосувань у ВР, багато колег одразу сприйняли її негативно, що, мовляв, це неправильно, що це приниження прав опозиції. Але треба враховувати, що у світі сьогодні ціла низка викликів, які ми не можемо спрогнозувати, наприклад, може статися так, що через пандемію у парламенті не збереться 226 депутатів, або щось станеться з приміщенням внаслідок якоїсь умовної військової агресії на Грушевського, 5", - пояснив Стефанчук.

Зазначимо також, що у Верховній Раді 2 березня була введена в дію сенсорна кнопка для голосування, щоб виключити можливість неперсонального голосування.