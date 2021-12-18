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В Україні чиновників не можуть перевіряти на подвійне громадянство - депутат Депутат пояснив, чому держслужбовців не можуть перевіряти на наявність другого підданства

В Україні немає органів, які б зобов'язували перевіряти чиновників на подвійне громадянство. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День Вихідний" на телеканалі "Україна 24" депутат, член Комітету з правоохоронної діяльності Олександр Бакумов.

Політик прокоментував ситуацію з ексзаступником голови МВС Олександр Гогілашвілі, який є колишнім громадянином Росії. Бакумов зазначив, що в Україні на сьогодні немає механізмів, які б дозволяли перевіряти на наявність другого громадянства держпосадовців.

"Якщо ми говоримо з приводу подвійного громадянства або наявності іншого громадянства, то тут ми ні в кого не запитаємо. Українське законодавство на сьогодні побудоване таким чином, що спеціальна перевірка не передбачає, не покладає на жоден державний орган обов'язку з перевірки на наявність іншого громадянства. Навіть для чиновників. У нас ні на один інститут не покладено обов'язок перевірити, чи є у особи громадянство або підданство іншої країни", — сказав депутат.

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На питання про те, чи можна перевірити на наявність подвійного громадянства всіх високопоставлених чиновників міністерств, він відповів, що теоретично таке можливо.

"Їх можна теоретично перевірити, але будь-яка перевірка повинна ґрунтуватися на нормах закону. Всі люди, які призначені, означають, що вони пройшли спеціальну перевірку, яка передбачена законом про запобігання корупції. Там викладено, які суб'єкти, і з яких підстав проводять перевірку і дають відповідну інформацію", — сказав Бакумов.

Він також зазначив, що СБУ могла хоча б локально перевіряти чиновників на наявність подвійного громадянства, інформуючи потім про те, що є певні відомості з ознаками ризику.

"Якщо ми говоримо про Кабінет міністрів, як про вищий орган в системі виконавчої гілки влади, то повинна спрацьовувати Служба безпеки України в порядку, хоча б інформування. Вона повинна сказати, що є ризики, або у нас є наявна інформація щодо тих чи інших фактів. Але законом таких обов'язків не покладено, ні на один державний орган", – підкреслив нардеп.

Зазначимо, що звільнений з МВС Олександр Гогілашвілі в інтерв'ю українському виданню заявив, що у нього немає громадянства Росії.

"Я не громадянин Росії, я колишній громадянин Росії. Немає У мене російського громадянства. У мене немає ні російського паспорта, ні російського громадянства. У мене є український паспорт, український закордонний паспорт, а російського у мене немає. Це мій вибір. Моя громадянська позиція", - заявив він.

Нагадаємо, минулого тижня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал з поліцією на блокпосту біля Краматорська Донецької області. З'ясувалося, що авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці та попросили показати документи. Однак замість того щоб пред'явити документи, чиновник повівся агресивно.