14:21, Сьогодні

Для перевиборів Ради потрібні дві умови - політолог про гучну заяву ОПЗЖ Олексій Буряченко вважає ініціативу ОПЗЖ "цікавою, але не корисною"

Якщо народні депутати з фракції ОПЗЖ складуть свої мандати, це не призведе до дострокових виборів до Верховної Ради. У законодавстві передбачено дві умови для перезавантаження парламенту.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів політолог Олексій Буряченко, коментуючи резонансну заяву співголови фракції ОПЗЖ Юрія Бойка щодо перевиборів Ради.

"Що зміниться від того, що 40 депутатів від ОПЗЖ складуть мандати? Конституційний суд України вже відреагував на це, сказавши, що в даному випадку якщо навіть 150 депутатів складуть мандати і з них не буде членів коаліції, це ні на що не впливає. Більше того - навіть якщо депутати фракції складуть мандати, ЦВК підтягне наступних за списком. Тобто партія має не тільки скласти мандати, а ще й анулювати повністю партійний список", - пояснив експерт.

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За його словами, ініціатива ОПЗЖ "цікава, але абсолютно не корисна".

"А якщо говорити відносно дострокових виборів, існування монобільшості... воно ж рахується не від конституційної більшості, як намагався подати нам Юрій Бойко. Такого поняття взагалі не існує в нашому законодавстві - ні в Конституції, ні в законах. Вони рахуються, по-перше, юридично в наявності депутатів. Друга причина - неможливість голосувати протягом певного терміну, тобто приймати рішення. Юридично в нас 235 чи 236 зараз в коаліції "слуг народу"... Набагато більше, ніж потрібно - 226. Є навіть ще запас. Друге питання - рішення приймаються, і це ключове. Зараз ні одної, ні іншої підстави для можливості формально підходити до питання перезавантаження парламенту, немає", - заявив Буряченко.

Політолог зазначив, що сприймає заяву ОПЗЖ "виключно як фантазію Юрія Бойка".

Нагадаємо, співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко 17 грудня, виступаючи у Верховній Раді заявив, що учасники політсили готові здати депутатські мандати, щоб позбавити Верховну Раду конституційної більшості і ініціювати дострокові вибори.

"Наша фракція готова здати мандати, вийти з парламенту, щоб у нас не було 300 депутатів і народ України зміг обрати новий парламент", - заявив Бойко.

Політолог Вадим Карасьов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що ініціатива ОПЗЖ ніяк не вплине на долю українського парламенту.

"Якщо б це була така серйозна, цілеспрямована робота тих, хто розуміє, куди йде справа, то потрібно було це робити всім (здавати мандати,- ред.), всією опозицією. Щоб вже точно знати, що опозиція виходить і влада лишається один на один із собою. Та не всі мажоритарники готові до дострокових виборів, вони хочуть усі п'ять років бути депутатами. Крім того, у цьому не зацікавлені представники фракції "Голос", бо у разі перевиборів вони не пройдуть до Ради", - зазначив Карасьов.