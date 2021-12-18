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Нормандський формат себе вичерпав: дипломат про зустріч Зеленського, Макрона і Шольца Зустріч у Брюсселі була потрібна, але особливих результатів від неї не було, вважає Олег Шамшур

Україна почула від своїх міжнародних партнерів у Брюсселі чергову "заклопотаність", а хотілося б почути про введення нових санкцій щодо Росії. Так прокоментував зустріч президента Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером ФРН Олафом Шольцем у програмі "Сьогодні Ранок Вихідний" на телеканалі "Україна 24" український дипломат Олег Шамшур.

"Найважливіше питання про те, наскільки зустрічі в Брюсселі просунули нас до мети про запобігання нової широкомасштабної війни... Я вважаю, що ми не можемо говорити про те, що ці зустрічі суттєво вплинули на запобігання можливості широкомасштабної агресії з боку Росії. Тобто ці зустрічі були необхідні, їх треба було провести, але я вважаю, що сигнали, які дав президент України, за винятком ідей щодо зустрічі один на один з Путіним, вони були правильні", - сказав дипломат.

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Він зазначив, що Україні також важливо отримувати сигнали від Європи не у вигляді заклопотаності, а у вигляді реальних дій, зокрема й тих, що стосуються співпраці у військовому секторі.

"Щодо наших партнерів, то ми знову почули про засудження, про підтримку, про важливість дипломатичних зусиль. Однак цілком зрозуміло, що одними дипломатичними зусиллями питання не вирішиш. І я хотів би більше почути про санкції, і, мабуть, вже час, щоб і Путін про них почув детальніше, а також про підвищення якості та обсягів військово-технічного співробітництва. Якби це було винесено на зустрічі - це б було дуже важливо", — зазначив Шамшур.

Дипломат також підкреслив, що Росія не зацікавлена виконувати домовленості в Нормандському форматі так, щоб це було доцільно для України.

"Якщо говорити тільки про Нормандський формат, то я переконаний, що цього явно недостатньо. І навіть президент сказав, що зараз що зараз вимагатиме ми імплементації рішень 2019 року. А це припинення вогню, відкриття нових пунктів пропуску та обмін полоненими. Водночас Путін абсолютно чітко дав зрозуміти, що він не хоче вирішувати принципові питання для України. Тобто (він хоче вирішувати – ред.) не так, як це бачить Україна, а так, як це бачить Путін, що є абсолютно неприйнятним для нас", — сказав Шамшур.

Він також зазначив, що ні Нормандський формат, ні Мінські домовленості вже не зможуть вплинути на врегулювання конфлікту на Донбасі.



"Тобто Нормандський формат і особливо Мінські домовленості вже вичерпали свій позитивний потенціал. Тобто зустрічі (в Брюсселі – ред.) були корисними та необхідними, але сказати, що вони нас просунули вперед до запобігання агресії з боку Росії, то я б так не сказав", — сказав дипломат.

Нагадаємо, раніше дипломат Костянтин Єлісєєв повідомив, що з Путіним можна домовлятися, якщо з Україною в цих переговорах братимуть участь західні партнери.

"Станом на сьогодні, якщо запитати, чи потрібен контакт з Путіним, - потрібен, але за двох умов. Перша умова - якщо разом з нами є наші партнери, це як мінімум Німеччина і Франція. І друга умова - якщо ми будемо говорити з Путіним з позиції сили. Що мається на увазі? Мається на увазі політико-дипломатичний тиск, маються на увазі санкції, мається на увазі успіх реформ в Україні. Лише тоді будь-який контакт з Путіним матиме користь", - сказав дипломат.

Раніше ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що в США "перейнялися" безпекою путінської Росії, забувши про безпеку тих країн, куди росіяни здійснили вторгнення. Експерт також перерахував послаблення, які Вашингтон організував щодо Москви.

"Гарантією безпеки України могло бути членство в НАТО - Байден відмовив у цьому. Надання ПДЧ (план дій для членства - ред.) для вступу до НАТО - Байден відмовив. Надання військової допомоги - щойно надійшло повідомлення, що Байден зупинив постачання 200 млн доларів військової допомоги Україні. Це не зовсім гарантія, але хоча б канал зв'язку. Посол США в Україні - він досі не призначений. Спеціальний посланник президента США в Україні - він не призначений. Введення санкцій проти "Північного потоку-2" - вони зняті, вони не введені в новому оборонному бюджеті. Санкції проти 35 російських чиновників, які звинувачуються і в корупції, і в агресивній поведінці - вони зняті. Санкції проти зовнішнього боргу Росії - вони зняті. Все це зроблено адміністрацією Байдена. Адміністрація Байдена робить неймовірно багато для того, щоб забезпечити безпеку Путіна. Що вона робить для безпеки України?" — підкреслив Ілларіонов.