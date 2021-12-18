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Гройсман пояснив, чому потрібні позачергові парламентські вибори Ексглава уряду звернувся до нардепів з проханням про те, щоб вони здали свої мандати

Український парламент вимагає перезавантаження, і відкладати його не можна. Про це заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Має бути професійний, компетентний парламент. Зрозуміло, що це ми повинні з вами вибрати, і ми можемо з вами й помилятися, десь не розгледіти те, що потрібно. Але я все одно розумію, що ті помилки, які вони роблять, вони робитимуть й надалі. Я не переставатиму робити їм певні зауваження, застереження. Я робитиму це публічно, тому що я не хочу більше в Україні майданів, тому що на тих майданах гинуть найкращі наші українці. Я хочу зовсім іншу Україну, в якій те, що пишуть на бордах, виконують. Я хочу відповідальної політики. Я вважаю, що ми цього заслуговуємо. Заслуговуємо на відповідальну політику, ефективну систему, чітку стратегію і чітку відповідальність перед українцями. Тільки так ця система працюватиме", - сказав Гройсман.

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Він зазначив, що чинний парламент далі працювати не може, оскільки не здатний розв'язувати проблеми країни.

"Я підтримую те, що треба перезавантажувати цей парламент і цей уряд однозначно. У нас немає іншого виходу. Ось "екватор" їхнього управління. На екваторі, як правило, тепло. Мені здається, що вони сприймають цей екватор, як свою власну тепличну атмосферу. Насправді всередині країни дуже холодно. Це образно. І тому я закликаю народних депутатів, які присутні в залі - Юлія Володимирівна (Тимошенко - ред.), Юрій Анатолійович (Бойко - Ред.) і Дмитро Олександрович (Разумков - ред.)! Так покладіть ці мандати! Примусьте парламент піти на дострокові вибори. Нехай вони відповідають перед українським суспільством, що вони зробили за 2,5 роки. Нехай вони отримують оцінку українського суспільства, і тільки після цього можна буде говорити, що в Україну повертається відповідальна політика. А триматися руками й зубами за свої посади - це все дуже дорого коштує для звичайного українця, що неприпустимо. Ми просто зобов'язані жити нормально. Для цього нам потрібна влада, яка не імітуватиме бурхливу діяльність, яка чесно говоритиме про те, які є проблеми в суспільстві, і як їх потрібно вирішувати. На жаль - ці не здатні, їх треба замінювати на інших", - сказав Гройсман.

Зазначимо, що на цій же програмі колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про те, що у 2019 році у команди Зеленського був унікальний шанс змінити систему на краще, але ця можливість була упущена.

"Тоді це був великий шанс. Шанс був такого рівня, якого не було в жодного президента нашої держави. Це була повна монополія влади в стінах Верховної Ради України. Це були всі силовики для боротьби з корупцією, для досягнення тих результатів, яких чекало суспільство - як у просуванні реформ, так і в завершенні "епохи корупції". Це був шанс на новий уряд - уряд, який би не був замішаний у корупції, уряд, який готовий був впроваджувати реформи.

Це була абсолютна, під президентом - у хорошому розумінні цього слова, - для реалізації реформ Верховна Рада України. Була монобільшість, якої ніколи не було в стінах Верховної Ради й вже не буде. І це були унікальні шанси для реалізації всіх тих обіцянок, які ми давали людям під час виборчої президентської кампанії, парламентської кампанії, для того, щоб дійсно змінити систему влади, але залишитися людьми. На жаль, цього не сталося", - зазначив Разумков.