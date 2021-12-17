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Перспективи України вступити до НАТО реальні - Яценюк Експрем'єр-міністр вважає, що цього дуже боїться Росія

Перспективи України щодо членства в НАТО доволі реальні й цього дуже боїться Російська Федерація. Таку думку озвучив в етері програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Так, коментуючи пропозицію Міністерства закордонних справ Росії для США щодо заборони на включення до складу НАТО країн колишнього СРСР, політик зазначив, що президент РФ Володимир Путін таким чином хоче домогтися нового політичного розподілу світу.

"Чого хоче Росія? Вона хоче по-новому поділити світ. Путін сказав усьому зовнішньому світу - віддайте нам Україну - й зробив офіційну пропозицію, щоб інші країни підписали угоду про те, що йому віддають Україну", - каже Яценюк.

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Втім, на думку політика, американці ніколи не погодяться на пропозицію Росії:

"Саме наявність цього документа і дає чітке свідчення того, що американці сказали росіянам: Україна і НАТО самі визначаться, коли Україна стане членом Альянсу. Саме наявність цього документа означає, що нічого Росія з американцями не домовилася. Якби домовилися, вони б не вимагали цього документа. І саме наявність цього документа означає те, що є реальна небезпека, яку бачить Росія, що настане час, коли Україна все-таки стане членом НАТО".

Сам Арсеній Яценюк переконаний у тому, що Україна рано чи пізно приєднається до Альянсу.

"Наші перспективи щодо членства в Альянсі - реальні. Я переконаний, що американці й НАТО ніколи не підпишуть цей документ (щодо заборони на включення до складу НАТО країн колишнього СРСР, - ред.), Росія все одно залишиться в ізоляції й нового поділу світу не буде", - сказав він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 грудня, пресслужба МЗС РФ заявила, що США були передані проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо заходів із забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, які, зокрема, передбачають заборону на включення до складу Альянсу країн колишнього СРСР.

"У ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", – йдеться у повідомленні.

Росія висловила сподівання, що США розпочнуть перемовини на основі запропонованих проєктів договору та угоди.

Раніше російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що президент США Байден віддав Україну Росії.

"Всі представники Білого дому заявили, що фактично прийняли всі вимоги Путіна про те, що Україна не стає членом НАТО, їй не надається ПДЧ, озброєння, не просувається т.зв. "військова інфраструктура" тощо. Це питання безпеки України. Це означає, що де-факто США в особі адміністрації Байдена погодилися з Путіним про формування нових розділових ліній в Європі.

І це означає, що вони погодилися з тим, що тепер деякі країни Європи, зокрема Україна і Білорусь, не мають повного суверенітету. Адміністрація Байдена віддає, власне, Україну та Білорусь у сферу інтересів путінської Росії", - розповів Ілларіонов.