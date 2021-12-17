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"Це такі експериментатори...": Богдан попередив українців про серйозну загрозу За словами ексглави ОПУ, в Україні катастрофічна ситуація із запасами вугілля

Українська держава опинилася на порозі надзвичайно загрозливої ситуації через серйозну нестачу вугілля. Про це сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" екскерівник Офісу президента Андрій Богдан.

"Запасів, які залишилися у держави на пікове навантаження, - на тиждень, максимум на два. При плюсовій температурі, якщо ми добуваємо за день 60 тисяч тонн, ми одразу спалюємо цю кількість. Вже багато кораблів прибуло, про які каже президент. Кількість вугілля на складі не збільшується, а у нас температура повітря від 0 до +5. Якщо ж буде -15 градусів - споживання з 60 тисяч тонн стає 120 тисяч тонн. Це означає, що у нас вугілля залишилося на тиждень морозів. Якщо буде ще більше морозів - у нас немає що спалювати", - сказав він.

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Крім того, за словами Богдана, через некомпетентність влади в Україні назріває проблема з нестачею води для міст і підприємств.

"Води немає, її вже спустили. Це пікове навантаження на 12:00 і на 18:00 впродовж дня, включається ГАЕС і ГЕС, вода спускається і виробляється електроенергія. Станом на сьогодні води залишилося (за необхідних на сьогоднішню дату на Кременчуцькому водосховищі 78 метрів) у нас - 76,63. А максимальна межа, за яку ніхто ніколи не опускався - 75,75. Тобто у нас залишилося менше метра води. Вони (влада, - ред.) зараз обговорюють можливість забору води нижче нижнього інженерного значення. Але що буде за цією межею - ми цього ніколи в історії не проходили. Це такі експериментатори... Я не розумію, на що вони розраховують, адже за нижчою інженерною межею перестають працювати водозабори міст і підприємств. Вода спускається настільки, що ми не можемо отримати воду для промислових і споживчих потреб, - зазначив він.

Політик також зазначає, що в Україні можуть бути перебої з електроенергією через нестачу води:

"Спалюючи зараз вугілля на складах, спускаючи воду, ми ледь-ледь витягуємо той рівень споживання електроенергії, який є сьогодні. Але на ті пікові навантаження у лютому - у нас просто взагалі немає ніякого резерву".

Раніше про енергетичну кризу в Україні заявляла нардеп Вікторія Гриб. В ефірі телеканалу Україна 24" вона говорила, що Україна підійшла до опалювального сезону без достатньої кількості вугілля та газу.

"З приводу вітчизняного вугілля кричимо впродовж двох з половиною років. Про те, що наша вугільна галузь недофінансована. Про те, що наші шахтарі та державні шахти страждають і ми виплачуємо їм з державного бюджету лише на зарплату – призводить до того, що вони не можуть добувати вугілля, яке так необхідне країні. Ми зараз платимо в 3-4 рази більше на міжнародних ринках", - сказала депутат.