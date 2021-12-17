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У влади був шанс, але зараз вона зайняла позицію страуса - Разумков Ексспікер парламенту вважає, що влада знехтувала тими обіцянками, з якими йшла на вибори

У 2019 році у команди президента був унікальний шанс - увійти в історію як чесні та некорумповані реформатори України, але можливість була упущена. Про це розповів у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Тоді це був великий шанс. Це шанс був такого рівня, якого не було в жодного президента нашої держави. Це була повна монополія влади в стінах Верховної Ради України. Це були всі силовики для боротьби з корупцією, для досягнення тих результатів, яких чекало суспільство - як у просуванні реформ, так і в завершенні "епохи корупції". Це був шанс на новий уряд - уряд, який би не був замішаний у корупції, уряд, який готовий був впроваджувати реформи. Це була абсолютна, під президентом - у хорошому розумінні цього слова, - для реалізації реформ Верховна Рада України. Була монобільшість, якої ніколи не було в стінах Верховної Ради й вже не буде. І це були унікальні шанси для реалізації всіх тих обіцянок, які ми давали людям під час виборчої президентської кампанії, парламентської кампанії, для того, щоб дійсно змінити систему влади, але залишитися людьми. На жаль, цього не сталося", - зазначив Разумков.

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Він також повідомив, що "система" зламала тих, хто з певними цінностями йшов у владу.

"Багато з тих, хто йшов до влади, або стали такими ж, або, на жаль, команда, як сказав президент, його втратила, або видавила з себе. Це реалії. Все змінюється. Головне, щоб у тебе не змінювалися принципи та цінності, з якими ти йдеш. Головне не посади. Президент говорив під час "стадіону", що він просто людина, і він прийшов змінити систему. На жаль, сьогодні ми можемо говорити, що не відбулися ті зміни, на які ми очікували. Але все-таки ми отримали нового керівника цієї системи", - сказав ексспікер Ради.

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Разумков звернув увагу, що сьогодні є загроза демократії в Україні. Він нагадав, що протягом двох років були застосовані санкції до деяких ЗМІ, які працюють в Україні.

"Сьогодні ризики загрози демократії досить високі. До студії не прийшли представники влади. Не прийшли ані голова Офісу президента, ані прем'єр-міністр, ані голова Верховної Ради України, ані голова фракції. Це погано. Тому що у 2019 році нам завжди було про що говорити, і (з чим – ред.) відстоювати свою позицію. Це не означає, що ми завжди мали рацію. Це були й помилки. Дійсно, ми прийшли з невеликим досвідом в управлінні державою, політичним досвідом, але тоді це був більше плюс аніж мінус. А сьогодні займати позицію страуса, ховатися і паралельно звинувачувати ЗМІ в тому, що немає "теплої ванни" на ефірах - ми не за це боролися у 2019 році. Тоді точно ми користувалися будь-якою можливістю донести свою позицію, показати плюси, мінуси, своє бачення, як повинна рухатися країна. На жаль, сьогодні влада вважає, що краще закрити канали, або обмежити доступ на канали, які не популяризують владу, аніж приходити, чесно дивитися в очі людям і відстоювати свою позицію", — сказав Разумков.

Раніше ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що монобільшість може приймати рішення за допомогою депутатських груп "За майбутнє" та "Довіра", однак і ця схема дає збої.

"Парламент здатний приймати закони, іноді ми набираємо більш як 300. Якщо це правильний закон, за нього голосують усі – і представники монобільшості, і представники інших політичних сил, які представлені у парламенті. Якщо це закон поганий, то за нього немає голосів і у монобільшості", - пояснив він.